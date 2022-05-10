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70 грн за литр топлива: эксперт дал пугающий прогноз и назвал причину подорожания на АЗС

10 мая 2022, 17:00

Предельные наценки на топливо позволяют сетям АЗС зарабатывать, говорит Сергей Куюн.

АЗС
Появился новый прогноз по ценам на АЗС / pixabay.com

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн считает, что 60-70 грн за литр бензина или дизельного топлива - это чистая спекуляция сетей АЗС, однако власть никак не контролирует цены на топливо, несмотря на действие госрегулирования.

"Те цены на бензин и дизель, которые установило правительство, – рыночные и позволяют всем работать. Я понимаю, почему правительство не отменяет госрегулирование. Потому что мы уже видим спекулятивные цены – 60-70 гривен за литр на некоторых станциях. То есть цена взлетит, но продукта от этого больше не станет. Соответственно это чистая спекуляция и она не решит вопрос дефицита", - сказал он во время телемарафона.

Эксперт подчеркнул, что откорректированные правительством предельные наценки позволяют сетям АЗС зарабатывать, потому что в них учтены все логистические составляющие, а значит все, что выше этих показателей – это спекулятивные цены.

"Все, что выше - это чистая спекуляция и попытка заработать. Мне непонятно, почему правительство так отстаивает госрегулирование, но никто не контролирует его выполнение. По факту имеем кучу случаев прямой или замаскированной спекуляции, но нет наказания. Никто ничего не проверяет", - отметил Куюн.

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Ранее сообщалось о том, что в Украине изменят формулу расчета предельной цены на бензин. Это будет сделано так, чтобы АЗС снова стало выгодно продавать топливо. В то же время для заправок снизят ставку НДС с 20% до 7%.

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