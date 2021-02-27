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Аналитики рассказали, сколько денег МВФ даст Украине в 2021 году

27 февраля 2021, 18:36

МВФ по-прежнему требует от Украины борьбы с коррупцией и проведения судебной реформы.

МВФ
Киев получит от МВФ в 2021 году только один транш на сумму 700 млн долларов - Fitch / Reuters

Международный валютный Фонд, вероятно, предоставит Украине в 2021 году только один транш на сумму 700 миллионов долларов. Однако еще 1,5$ млрд Киев сможет получить за счет выпуска еврооблигаций, полагают аналитики Международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Согласно прогнозам экспертов, итоги первого пересмотра программы финансового сотрудничества Украины и МВФ Stand-by связаны с серьезными рисками. Скорее всего, возникнут проблемы с согласием Верховной Рады по антикоррупционному законодательству и реформой правосудия.

При этом аналитики считают, что вопрос госрегулирования цен на газовом рынке не станет преградой для дальнейшего сотрудничества Киева с Фондом.

"Мы видим несколько меньший риск реализации другого важного нового требования SBA, касающегося отмены декабрьского временного ограничения цен на газ", - указано в сообщении.Читайте также"Мы не папуасы": Милованов резко обратился к МВФ, обвинив фонд в обмане Украины

В Fitch отметили, что в 2020 году пересмотр программы сотрудничества уже был отложен из-за смены в июле председателя Нацбанка Украины. Однако во второй половине 2021 года рисков выполнения условий Фонда со стороны Киева станет меньше – это связано с требованием выплаты 2,2 миллиарда долларов в сентябре . Кроме того, Киеву понадобится финансирование бюджета ближе к окончанию текущего года.

"Денежные средства правительства в размере 3 млрд долларов (1,8 млрд долларов в иностранной валюте), более легкий график погашения в течение следующих шести месяцев и доступная внутренняя ликвидность обеспечивают некоторое пространство для финансирования", - считают эксперты.

Кроме того, согласно прогнозам, Украина выпустит больше евроблигаций, чем на сумму в 1,4$ млрд, как было запланировано ранее.

Сотрудничество Украины и МВФ

  • МВФ 9 июня 2020 года утвердил для Украины новую 18-месячную программу stand-by. Согласно договоренностям, Киев должен получить от финансового донора 5 миллиардов долларов кредита. Первые 2,5 миллиарда долларов украинское государство уже получилою
  • План сотрудничества предусматривал предоставление Украине еще 3,5$ млрд до конца года, однако сотрудничество было приостановлено. Фонд требовал от Киева реализации пенсионной, медицинской, антикоррупционной и образовательной реформы.
  • Миссия МВФ по пересмотру программы stand by возобновила свою работу в Киеве 11 января. Украинские власти отчитывались о выполнении реформ с целью получения новых кредитных средств.
  • 13 февраля в МВФ заявили, что пересмотр программы завершился, стороны не договорились о предоставлении Киеву нового транша. Проблемы возникли из-за требования финансового донора по проведению судебной и антикоррупционной реформы. В дальнейшем Украина и МВФ намерены продолжать переговоры.

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