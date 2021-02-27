Аналитики рассказали, сколько денег МВФ даст Украине в 2021 году

Киев получит от МВФ в 2021 году только один транш на сумму 700 млн долларов - Fitch / Reuters

Международный валютный Фонд, вероятно, предоставит Украине в 2021 году только один транш на сумму 700 миллионов долларов. Однако еще 1,5$ млрд Киев сможет получить за счет выпуска еврооблигаций, полагают аналитики Международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Согласно прогнозам экспертов, итоги первого пересмотра программы финансового сотрудничества Украины и МВФ Stand-by связаны с серьезными рисками. Скорее всего, возникнут проблемы с согласием Верховной Рады по антикоррупционному законодательству и реформой правосудия.

При этом аналитики считают, что вопрос госрегулирования цен на газовом рынке не станет преградой для дальнейшего сотрудничества Киева с Фондом.

"Мы видим несколько меньший риск реализации другого важного нового требования SBA, касающегося отмены декабрьского временного ограничения цен на газ", - указано в сообщении.Читайте также"Мы не папуасы": Милованов резко обратился к МВФ, обвинив фонд в обмане Украины

В Fitch отметили, что в 2020 году пересмотр программы сотрудничества уже был отложен из-за смены в июле председателя Нацбанка Украины. Однако во второй половине 2021 года рисков выполнения условий Фонда со стороны Киева станет меньше – это связано с требованием выплаты 2,2 миллиарда долларов в сентябре . Кроме того, Киеву понадобится финансирование бюджета ближе к окончанию текущего года.

"Денежные средства правительства в размере 3 млрд долларов (1,8 млрд долларов в иностранной валюте), более легкий график погашения в течение следующих шести месяцев и доступная внутренняя ликвидность обеспечивают некоторое пространство для финансирования", - считают эксперты.

Кроме того, согласно прогнозам, Украина выпустит больше евроблигаций, чем на сумму в 1,4$ млрд, как было запланировано ранее.

Сотрудничество Украины и МВФ