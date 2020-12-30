Арест жилья, штрафы и запрет на выезд из страны: как в Раде планируют взыскание долгов за коммуналку

Если Рада примет законопроект №3613, украинцы могут столкнуться с арестом имущества, огромными штрафами и запретом на выезд за границу из-за долгов по коммуналке / УНИАН

Вслед за ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Верховной Раде собираются рассмотреть проект закона № 3613, предусматривающий ужесточение ответственности за неоплату услуг ЖКХ. Людей, которые не смогут оплатить коммуналку, фактически приравняют к неплательщикам алиментов. На практике это означает возможный арест имущества, взыскание долгов с зарплаты и запрет на выезд за границу.

Известно, что законопроект № 3613 был подан в Раду в июне, в сентябре документ включили в повестку дня. Однако в ноябре профильный комитет его одобрил, вследствие чего в данный момент законопроект ожидает рассмотрения в парламенте.

Как отмечает украинский юрист, управляющий партнёр Адвокатского объединения "Могильницкий и партнёры" Максим Могильницкий в своем Telegram-канале, власти пытаются решить проблемы крупного бизнеса, который является поставщиком коммунальных услуг для населения, за счет повышения тарифов для украинцев. Платежеспособность граждан в лучшую сторону не меняется, а тарифы растут. Причем ответственность за неуплату коммунальных платежей планируют серьезно усилить.

Реструктуризация долгов

По словам Могильницкого, в случае принятия законопроекта, граждане с задолженностью за неуплату коммуналки будут вынуждены в срочном порядке заключать договора о реструктуризации долга, причем ускоренно и в судебном порядке.

Если с такой процедурой и в результате претензий по факту взаиморасчета потребитель не согласен, происходит судебное разбирательство, опять-таки, в сокращенном или ускоренном порядке. Судебный сбор уплачивает потребитель. Если решение суда в пользу поставщика, то уже он вынужден будет уплатить судебные издержки.Читайте такжеВзлет тарифов на коммуналку: в Кабмине рассказали, чего ждать получателям субсидий

Арест банковских счетов и жилья

Юрист утверждает, что законопроект приравнивает неплательщика коммунальных услуг к злостному неплательщику алиментов. В таком случае к гражданину могут применить механизмы принудительного взыскания долга.

"Это, на минуточку, арест банковских счетов и взыскание до пятидесяти процентов заработной платы. Если же долг за двадцать минимальных зарплат перевалил, то арест и на единственное жилье наложить могут. В тот самый момент начнется процедура обращения взыскания на это имущество", - отметил Могильницкий.

При этом гражданин не сможет выехать за границу, управлять транспортным средством и пользоваться оружием.

Штрафы

Если должник не платит долги год, то штраф составит 20% от суммы задолженности. Два года – 30%. Три года – это уже 50%.

"Чем безнадежнее положение человека, тем мощнее бетонная плита, которой депутаты хотят его прихлопнуть", - подчеркнул Максим Могильницкий.Читайте такжеВ Киеве объявили о подорожании воды: какие города на очереди

Тарифы на коммуналку в Украине