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Бакс по 100: эксперт оценил вероятность крутого пике гривны

21 октября 2020, 04:28

Правительство не исключает дальнейшее обесценивание гривны, напомнил Андрей Новак.

Курс гривна доллар
Эксперт оценил вероятность падения курса гривны / УНИАН

Сохраняющаяся в Украине девальвация гривны является искусственной, заявил кандидат экономических наук, председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Эта волна запущена в интересах экспортеров, рассказал он Главреду.

Он подчеркнул, что правительство в своих прогнозах само оговаривает дальнейшее обесценивание гривны.

По его мнению, курс на уровне 28 гривен за доллар – это следствие неправильной курсовой политики, которая направлена на постоянную девальвацию гривны в интересах небольшой кучки крупных экспортеров.

Эксперт считает, что изменение курса доллара после выборов будет зависеть от многих факторов и прежде всего – от политических.

Новак также напомнил, что президент Владимир Зеленский уже говорил о возможности обвала курса до 30 гривен за доллар.

"Понятно, что это ему "нашептали на ухо" представители экспортеров или они сами. Потому что если следовать такой логике – не будет ничего страшного, если курс будет 30 гривен за доллар, то будет еще лучше, когда он достигнет 35, еще лучше – 50 гривен за доллар, а вообще "супер"-жизнь у нас начнется, если будет 100 гривен за доллар…", - отметил экономист.

Читайте такжеГривна не устоит: эксперты спрогнозировали резкий рост курса доллараВ то же время он прогнозирует, что в случае введения жесткого карантина, как весной, по объективным экономическим процессам курс должен стабилизироваться.

"Потому что жесткий карантин предусматривает существенные ограничения передвижения украинцев за границу, а это значит, что они не будут покупать валюту, чтобы путешествовать куда-то или с деловой целью, или с целью отдыха. То есть это означает, что спроса на иностранную валюту не будет – наоборот, будет повышенный спрос на гривну, а это должно привести к стабилизации или даже к некоторому укреплению курса гривны. Так должно было бы быть, если бы мы руководствовались исключительно логикой экономических процессов... У нас, к сожалению, все не так", - добавил Новак.

Напомним, ранее Кабинет министров утвердил обновленный макроэкономический прогноз на ближайшие три года.

В документе, в частности, обменный курс в течение 2021 года в среднем составит 29,1 гривен за доллар, на конец года - 28,8 гривен.

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