Без предупреждения и согласия: с карт ПриватБанка начали исчезать деньги

С карт ПриватБанка начали исчезать деньги / УНИАН

Клиенты ПриватБанка жалуются на исчезновение денег со счетов.

Как рассказали украинцы на портале Минфин, средства снимались с карт без предупреждения и их согласия.

"17.02 .2022 г. С моей карточки была снята сумма 117 грн через терминал Днепр Набережная победы, 30 (ОДЕЖДА) С какого времени такой "честный банк" занимается такими аферами? Не понимаю, почему эту проблему не уладили, вижу я здесь не один", - написал один из недовольных клиентов.

minfin.com.ua

"Снимали каждые 5 секунд по 24.99 грн"

Еще одна женщина сообщила, что в общей сумме с ее карты сняли 1360 грн.

"Я обратилась в отделение приват банка написала заявление и сделала новую карту, сказали что жалобу рассмотрят в течение 120 дней, 6 марта будут как раз эти 120 дней, с того момента никакого движения не произошло", - пожаловалась украинка.

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"Объясните, пожалуйста, куда я могу обратиться за помощью?"

Еще ода пострадавшая сообщила, что с ее счета было переведено 25600 грн на неизвестный номер карты. В тот же день она обратилась в отделение полиции и написала заявление об исчезновении денег, но в принятии заявления ей отказали, аргументируя это тем, что они этим не занимаются.

"А кто занимается? Объясните, пожалуйста, куда я могу обратиться за помощью? 25 марта данный кредит нужно закрыть. Как заморозить его на период расследования?", - недоумевает женщина.

Что говорят в ПриватБанке

На первые две жалобы в финучреждении пока никак не отреагировали, а вот по поводу последней отметили, что была создана заявка на опротестование платежа, которая будет рассмотрена согласно правилам международной платежной системы.

"По результатам рассмотрения мы дополнительно вас проинформируем. Поиск и задержание злоумышленников вместе с проведением расследований по случаям мошенничества является обязанностью правоохранительных органов и согласно законодательству находятся вне юрисдикции банка", - говорится в ответе банка.

minfin.com.ua

Ранее ПриватБанк заблокировал счета клиента, потребовав идентифицировать личность. Мужчина назвал такие действия издевательством, поскольку все его данные известны сотрудникам банка.

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