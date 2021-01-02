Биткоин впервые перевалил за 30 тысяч долларов

Криптовалюта стремительно взяла новую высоту.
Стоимость биткоина продолжает бить рекорды. По состоянию на субботу, 2 января, стоимость криптовалюты превысила 30 тысяч долларов.
Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk. Пиковая цена биткоина составила 30 510,60 доллара.
За последние 24 часа криптовалюта подорожала на более чем 3,35%.
За последние две недели биткоин прибавил 9 тысяч долларов. Так, 16 декабря криптовалюта впервые подорожала до 20 тысяч долларов после сообщений о том, что в нее инвестируют фонд Ruffer и компания MassMutual.
Тогда годовой рост биткоина составлял уже 240%. На следующий день стоимость выросла до 22 тысяч долларов.
Курс биткоина продолжал расти и к 27 декабря превысил отметку 26 тысяч долларов.
Курс биткоина – о чем сообщалось ранее:
- Курс биткоина 16 декабря впервые в истории поднялся выше 20 тысяч долларов за монету сразу на нескольких крупнейших криптобиржах, включая Binance, Bitfinex, Bitstamp и Coinbase.
- Тогда рост биткоина связывали с тем, что платежная компания PayPal объявила об открытии доступа к криптовалютам клиентам из США.
- Также положительно на курс криптовалюты могла повлиять и новость, что Banca Generali, принадлежащий крупнейшей итальянской страховой компании Assicurazioni Generali, начнет работать с криптовалютой.
- Также несколько инвестиционных фондов сообщили об инвестициях в биткоин. Например, Ruffer и MassMutual.
Автор: Адриана Бубновская