Биткоин впервые перевалил за 30 тысяч долларов

Биткоин перевалил за 30 тысяч долларов / Reuters

Стоимость биткоина продолжает бить рекорды. По состоянию на субботу, 2 января, стоимость криптовалюты превысила 30 тысяч долларов.

Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk. Пиковая цена биткоина составила 30 510,60 доллара.

За последние 24 часа криптовалюта подорожала на более чем 3,35%.

За последние две недели биткоин прибавил 9 тысяч долларов. Так, 16 декабря криптовалюта впервые подорожала до 20 тысяч долларов после сообщений о том, что в нее инвестируют фонд Ruffer и компания MassMutual.

Тогда годовой рост биткоина составлял уже 240%. На следующий день стоимость выросла до 22 тысяч долларов.

Курс биткоина продолжал расти и к 27 декабря превысил отметку 26 тысяч долларов.

Курс биткоина – о чем сообщалось ранее: