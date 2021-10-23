Более миллиона украинских пенсионеров получат доплаты: кому и сколько положено

Правительство одобрило индексацию доплат с 1 марта 2023 года.
Кабинет министров одобрил новые доплаты некоторым категориям украинских пенсионеров. В ходе одного из заседаний правительство назначило доплаты к пенсиям украинцам в возрасте от 70 до 75 лет.
Отмечается, что это решение затронет сразу 1,5 млн пенсионеров. Пенсионеры в возрасте от 70 до 75 лет могут рассчитывать на дополнительные выплаты в размере 300 гривен уже с 1 октября 2022 года.
Еще одни доплаты в размере 400 гривен с 1 октября 2021 года уже получают льготники в возрасте от 75 до 80 лет.
Эти дополнительные выплаты должны были начислять еще с 1 июля, однако правительство перенесло сроки.
Что касается доплат в размере 500 гривен - эти дополнительные выплаты начисляются украинским пенсионерам в возрасте от 80 лет с 1 апреля 2021 года.
На заседании правительства также одобрили индексацию доплат с 1 марта 2023 года. То есть, размеры выплат будут увеличиваться согласно специальному коэффициенту, который исчисляется из средней зарплаты и уровня инфляции.
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Напомним, с 1 июня 2021 года право на повышение пенсии получили работающие пенсионеры, которым выплаты были назначены до апреля 2019 года.
Как сообщалось, в Украине отменили принудительный перевод пенсий на карточки с 1 сентября. В Украине отложили обязательный перевод выплат пенсии.