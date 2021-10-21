Умершим жителям ОРЛО незаконно выплатили пенсий на десять миллионов

Пенсии в Украине / УНИАН

В Украине пенсии и социальные выплаты незаконно начисляли гражданам из оккупированной Луганской области, которые умерли во время пандемии COVID-19.

Как сообщает пресс-служба СБУ, в период пандемии украинская власть автоматически продлевала действие банковских карточек и отменила на этот период идентификацию переселенцев. Представители оккупационных властей воспользовались этим.

Поэтому пенсии и соцвыплаты умерших получали их родственники, в том числе и представители незаконных формирований и оккупационных властей так называемой "ЛНР".

Средства, которые начислялись "мертвым душам" на карточки, оккупанты переводили в наличные через так называемые "финансовые центры". Значительный процент от этих незаконных операций поступал в карманы оккупационной власти.

"СБУ разоблачила незаконную схему. Начисление незаконных выплат было отменено, а справки умерших переселенцев - аннулированы", - говорится в сообщении.

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Пенсионному фонду и Фонду социального страхования Украины в Луганской области удалось вернуть более 10 млн гривен.

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Напомним, с 1 июня 2021 года право на повышение пенсии получили работающие пенсионеры, которым выплаты были назначены до апреля 2019 года.

Как сообщалось, в Украине отменили принудительный перевод пенсий на карточки с 1 сентября. В Украине отложили обязательный перевод выплат пенсии.