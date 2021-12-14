Больше 2000 гривен: во сколько украинцам обойдется скромный стол на Новый год 2022

Новогодний стол 2022 / ua.depositphotos.com

Новый год 2022 совсем близко, а цены на продукты все дорожают. Как прогнозируют эксперты, новогодний стол 2022 года обойдется украинцам на 8,1% дороже, чем это было в прошлом году, и его стоимость составит около 1845 гривен.

Академик Национальной академии аграрных наук Юрий Лупенко отмечает, что в Киеве стоимость бюджетного варианта новогоднего стола достигнет более 2100 гривен.

Для оценки стоимости новогоднего стола академик взял меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки.

Сколько придется заплатить за новогодние блюда

салат "Оливье" - 198,54 гривны (на 24,6% дороже прошлого года);

салат "Селедка под шубой" - 121,57 гривны;

селедка - 0,5 кг филе обойдется в 100 гривен;

твердый сыр - 75 гривен за 300 граммов;

овощи (грибы, свежие огурцы и помидоры, сладкий перец, картофель) - в среднем обойдутся в 185,38 гривны;

фрукты (мандарины, бананы и лимон) - в среднем 105,80 гривен;

батон белого хлеба будет стоить 24,95 гривны;

шоколадные конфеты обойдутся в 170 гривен за килограмм.

Цены на мясо и колбасу

Мясные продукты подорожали на 10-26% по сравнению с прошлым годом.

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"Салями" обойдется в 98,50 гривен, копченая грудинка в 110 гривен, свежий свиной биток - 115 гривен. Тушка птицы остается самой дешевой среди видов мяса, а вот куриное филе сравнялось в цене со свининой.

Цены на алкоголь

Бутылка шампанского "Артемовское" обойдется в 109 гривен, а вот за коньяк "Шабо" придется выложить 180 гривен. Безалкогольные напитки в среднем будут стоить украинцам 81 гривну.

Цены на икру и рыбу

За деликатесы украинским семьям придется доплатить еще около 480 гривен. Например, баночка красной икры обойдется в 260 гривен, а 200 граммов красной рыбы будут стоить 220 гривен.

Общая стоимость новогоднего стола с деликатесами составит около 2324,74 гривны. А вот жителям Киева за деликатесный новогодний стол придется заплатить 2673,59 гривны.

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Ранее сообщалось, с начала 2022 года в Украине существенно возрастут цены на алкогольные напитки. Причиной удорожания станет повышение акцизной ставки. Нововведения обусловлены новым правилом расчета "пивного акциза", который будет отталкиваться от количества этилового спирта в напитке.

Также эксперты спрогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

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