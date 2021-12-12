Дорогой "Оливье": в Украине начали "кусаться" цены на продукты для новогоднего салата

В Украине начали "кусаться" цены на продукты для новогоднего салата Оливье / ua.depositphotos.com

Приготовление традиционного новогоднего салата "Оливье" в этом году украинцам обойдется дороже. Индекс стоимости "Оливье" за год вырос на 21%. Взлетели в цене все ингредиенты блюда, кроме картофеля, цена на который упала на 15%, до 7 грн за кг.

Как пишет ubr.ua, больше всего в цене поднялся лук – почти в два раза. Кроме того, подорожали и яйца - более чем на 50%. А самым дорогим ингредиентом "Оливье" является колбаса. Цены на этот продукт колеблются от 120 до 290 грн за кг.

Майонез подорожал на 20% - за 300 грамм придется заплатить около 30 гривен. Что касается огурцов, то килограмм свежих стоит в среднем около 50 гривен, а соленых – 40-70 гривен.

Если же заменить в "Оливье" колбасу на курятину, то филе за год подорожало более чем на 20%, цена 1 кг тушки выросла на четверть.

Таким образом, миска новогоднего салата на 3 кг в 2021 году обойдется украинцам в 209,9 грн. Для сравнения – в прошлом году украинцы тратили на "Оливье" 173,5 грн.

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Можно пойти и другим путем - приобрести готовое блюдо в супермаркетах. Ценовой диапазон начинается с 149 грн и заканчивается на уровне 240 грн за кг.

Ранее сообщалось, с начала 2022 года в Украине существенно возрастут цены на алкогольные напитки. Причиной удорожания станет повышение акцизной ставки. Нововведения обусловлены новым правилом расчета "пивного акциза", который будет отталкиваться от количества этилового спирта в напитке.

Также эксперты спрогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

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