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Попробуйте прямо сейчас: всего один секретный ингредиент сделает салат Оливье самым вкусным

27 ноября 2021, 13:18

Секретный рецепт Оливье точно удивит ваших гостей.

оливье
Самый вкусный салат Оливье рецепт / ua.depositphotos.com

Новый год 2022 все ближе, а времени на приготовления к празднику всегда не хватает. Каждая хозяюшка мечтает приготовить вкуснейший стол на Новый год и удивить гостей.

Традиционным салатом на Новый год и Рождество всегда было Оливье. Рецептов, по праву новогоднего салата, огромное количество.

Сегодня мы вам расскажем, как приготовить салат Оливье с одним секретным ингредиентом, из-за которого салат станет в 10 раз вкуснее, а ваши гости станут просить такой рецепт.

Секрет заключается в обычном плавленом сырке, а вместо колбасы стоит взять куриное мясо.

Секретный рецепт Оливье - готовить всего 15 минут

Вам понадобится:

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  • Куриное филе 200 грамм или куриные бедра 2 штуки
  • Картошка - 4 штуки (средние)
  • Морковка - 2 штуки
  • Яйца отварные - 3 штуки
  • Плавленый сыр - 1 штука
  • Лук - 1 штука
  • Зеленый горох - 100 грамм
  • Соленые огурцы - 3 штуки
  • Домашний майонез или сметана
  • Соль - по вкусу
  • Лавровый лист

Куриное филе или бедра нужно отварить в воде с лавровым листом. Остудить и порезать на мелкие кусочки.

Картошку, морковь моем и отвариваем до готовности. Яйца варим, остужаем и чистим.

Овощи чистим и нарезаем кубиками, как и мясо.

В тарелке смешиваем картошку, яйца, морковь, мясо.

На мелкой терке натираем плавленный сыр, и добавляем в салат.

С зеленого горошка сливаем жидкость, отправляем к будущему Оливье.

Огурцы нарезаем мелкими кусочками, лук чистим и шинкуем. Добавляем все в салатник и хорошо перемешиваем.

По вкусу можно немного подсолить и заправить все сметаной или майонезом домашним.

Такой салат Оливье будет нежнейшим и вкуснейшим на вашем новогоднем столе.

В салат Оливье на Новый год 2022 категорически запрещено добавлять говядину. Как говорят эксперты, согласно легенде, в поединке Бык победил Тигра и унизил его. Многие теперь считают животных настоящими врагами.

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рецепт салат оливье Новый год 2022
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