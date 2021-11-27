Попробуйте прямо сейчас: всего один секретный ингредиент сделает салат Оливье самым вкусным

Самый вкусный салат Оливье рецепт / ua.depositphotos.com

Новый год 2022 все ближе, а времени на приготовления к празднику всегда не хватает. Каждая хозяюшка мечтает приготовить вкуснейший стол на Новый год и удивить гостей.

Традиционным салатом на Новый год и Рождество всегда было Оливье. Рецептов, по праву новогоднего салата, огромное количество.

Сегодня мы вам расскажем, как приготовить салат Оливье с одним секретным ингредиентом, из-за которого салат станет в 10 раз вкуснее, а ваши гости станут просить такой рецепт.

Секрет заключается в обычном плавленом сырке, а вместо колбасы стоит взять куриное мясо.

Секретный рецепт Оливье - готовить всего 15 минут

Вам понадобится:

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Куриное филе 200 грамм или куриные бедра 2 штуки

Картошка - 4 штуки (средние)

Морковка - 2 штуки

Яйца отварные - 3 штуки

Плавленый сыр - 1 штука

Лук - 1 штука

Зеленый горох - 100 грамм

Соленые огурцы - 3 штуки

Домашний майонез или сметана

Соль - по вкусу

Лавровый лист

Куриное филе или бедра нужно отварить в воде с лавровым листом. Остудить и порезать на мелкие кусочки.

Картошку, морковь моем и отвариваем до готовности. Яйца варим, остужаем и чистим.

Овощи чистим и нарезаем кубиками, как и мясо.

В тарелке смешиваем картошку, яйца, морковь, мясо.

На мелкой терке натираем плавленный сыр, и добавляем в салат.

С зеленого горошка сливаем жидкость, отправляем к будущему Оливье.

Огурцы нарезаем мелкими кусочками, лук чистим и шинкуем. Добавляем все в салатник и хорошо перемешиваем.

По вкусу можно немного подсолить и заправить все сметаной или майонезом домашним.

Такой салат Оливье будет нежнейшим и вкуснейшим на вашем новогоднем столе.

В салат Оливье на Новый год 2022 категорически запрещено добавлять говядину. Как говорят эксперты, согласно легенде, в поединке Бык победил Тигра и унизил его. Многие теперь считают животных настоящими врагами.

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