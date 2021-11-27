Попробуйте прямо сейчас: всего один секретный ингредиент сделает салат Оливье самым вкусным

Секретный рецепт Оливье точно удивит ваших гостей.
Новый год 2022 все ближе, а времени на приготовления к празднику всегда не хватает. Каждая хозяюшка мечтает приготовить вкуснейший стол на Новый год и удивить гостей.
Традиционным салатом на Новый год и Рождество всегда было Оливье. Рецептов, по праву новогоднего салата, огромное количество.
Сегодня мы вам расскажем, как приготовить салат Оливье с одним секретным ингредиентом, из-за которого салат станет в 10 раз вкуснее, а ваши гости станут просить такой рецепт.
Секрет заключается в обычном плавленом сырке, а вместо колбасы стоит взять куриное мясо.
Секретный рецепт Оливье - готовить всего 15 минут
Вам понадобится:
- Куриное филе 200 грамм или куриные бедра 2 штуки
- Картошка - 4 штуки (средние)
- Морковка - 2 штуки
- Яйца отварные - 3 штуки
- Плавленый сыр - 1 штука
- Лук - 1 штука
- Зеленый горох - 100 грамм
- Соленые огурцы - 3 штуки
- Домашний майонез или сметана
- Соль - по вкусу
- Лавровый лист
Куриное филе или бедра нужно отварить в воде с лавровым листом. Остудить и порезать на мелкие кусочки.
Картошку, морковь моем и отвариваем до готовности. Яйца варим, остужаем и чистим.
Овощи чистим и нарезаем кубиками, как и мясо.
В тарелке смешиваем картошку, яйца, морковь, мясо.
На мелкой терке натираем плавленный сыр, и добавляем в салат.
С зеленого горошка сливаем жидкость, отправляем к будущему Оливье.
Огурцы нарезаем мелкими кусочками, лук чистим и шинкуем. Добавляем все в салатник и хорошо перемешиваем.
По вкусу можно немного подсолить и заправить все сметаной или майонезом домашним.
Такой салат Оливье будет нежнейшим и вкуснейшим на вашем новогоднем столе.
В салат Оливье на Новый год 2022 категорически запрещено добавлять говядину. Как говорят эксперты, согласно легенде, в поединке Бык победил Тигра и унизил его. Многие теперь считают животных настоящими врагами.
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