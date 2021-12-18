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Цена электроэнергии подскочит на 25%: украинцам назвали причину и сроки

18 декабря 2021, 19:40

Из-за дефицита угля для выработки электроэнергии придется замещать недостающие объемы природным газом.

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Украинцев предупредили о подорожании электроэнергии / Wikipedia

Закупка дорогостоящего природного газа по рыночной стоимости для выработки электроэнергии приведет к удорожанию электроэнергии в энергосистеме.

Это приведет к подорожанию электроэнергии на 15-20%, а для конечных потребителей – бизнеса, потребляющего э/э по рыночным ценам – минимум на 20-25%, подсчитали в аналитическом центре BRDO, сообщает Ubr.ua.

В материале отмечается, что из-за дефицита угля для выработки электроэнергии, который по прогнозам аналитиков составит 1 млн т в течение отопительного сезона, ТЭС и ТЭЦ придется замещать недостающие объемы природным газом.

Эксперты не исключают, что такой уровень роста произойдет в случае, если предприятия будут покупать газ по ценам, сформированным на европейских хабах.

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Напомним, ранее Юрий Витренко заявил, что в Украине из-за погодных условий возник дефицит электроэнергии на рынке – не хватает тысяч мегаватт.

Ранее в Украине возникали проблемы с электроэнергией, в частности из-за того, что Киев отказался от поставок угля из захваченной части Донбасса, были веерные отключения.

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