Цена может стать неподъемной: эксперт спрогнозировал рост тарифов на газ

Цены на газ могут вырасти уже осенью.
Уже осенью может вырасти цена на газ – как контрактная, так и биржевая. Причем для большей части населения она может стать неподъемной.
Такое мнение в комментарии Главреду озвучил энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
"Для населения конечная годовая цена составляет 10 тысяч гривен. Но если Нафтогаз привязывался к рыночным поставкам, то она бы, с учетом роста составляла бы 17 тысяч. И в таком случае, если Нафтогаз начнет продавать газ трейдерам, эта цена для большинства населения может стать неподъемной", - отметил эксперт.
Тарифы на газ - о чем ранее писал Главред:
- В Украине отдельные газоснабжающие компании изменили месячные тарифы на газ для населения на июль. В частности, размер месячных цен, которые компании предлагают на июль, взлетел до 15,5 грн за кубометр.
- Ранее сразу несколько компаний предложили годовой тариф на газ с максимальной ценой для потребителей.
- В частности, Херсонская областная энергопоставляющая компания, Житомирская областная энергопоставляющая компания и Черновицкая областная энергопоставляющая компания установили годовой тариф на газ в размере 13,5 гривен за кубометр.
Автор: Анна Багрий