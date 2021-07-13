УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Цена может стать неподъемной: эксперт спрогнозировал рост тарифов на газ

13 июля 2021, 03:34
Прослушать новость
Остановить

Цены на газ могут вырасти уже осенью.

Цены на газ
Цены на газ
подскочат/ pixabay

Уже осенью может вырасти цена на газ – как контрактная, так и биржевая. Причем для большей части населения она может стать неподъемной.

Такое мнение в комментарии Главреду озвучил энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Для населения конечная годовая цена составляет 10 тысяч гривен. Но если Нафтогаз привязывался к рыночным поставкам, то она бы, с учетом роста составляла бы 17 тысяч. И в таком случае, если Нафтогаз начнет продавать газ трейдерам, эта цена для большинства населения может стать неподъемной", - отметил эксперт.

Тарифы на газ - о чем ранее писал Главред:

  • В Украине отдельные газоснабжающие компании изменили месячные тарифы на газ для населения на июль. В частности, размер месячных цен, которые компании предлагают на июль, взлетел до 15,5 грн за кубометр.
  • Ранее сразу несколько компаний предложили годовой тариф на газ с максимальной ценой для потребителей.
  • В частности, Херсонская областная энергопоставляющая компания, Житомирская областная энергопоставляющая компания и Черновицкая областная энергопоставляющая компания установили годовой тариф на газ в размере 13,5 гривен за кубометр.
газ тарифы на газ Юрий Корольчук новости Украины цена на газ для населения
Сейчас вы просматриваете новость «Цена может стать неподъемной: эксперт спрогнозировал рост тарифов на газ». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Знак Зодиака Стрелец – даты, главные черты, болезни и лучшие спутники жизниЗнак Зодиака Стрелец – даты, главные черты, болезни и лучшие спутники жизни Гороскоп на 12 июля 2021 всех знаков Зодиака: подлый обман, ограбления и пожарыГороскоп на 12 июля 2021 всех знаков Зодиака: подлый обман, ограбления и пожары Гороскоп на 10 июля 2021 всех знаков Зодиака: сокрушительный провал или взлетГороскоп на 10 июля 2021 всех знаков Зодиака: сокрушительный провал или взлет Россиянам надо еще больше врать об УкраинеРоссиянам надо еще больше врать об Украине Самая вкусная кабачковая икра: рецепт летней закуски на скорую рукуСамая вкусная кабачковая икра: рецепт летней закуски на скорую руку

Последние новости

04:43

Ученые отыскали радикальный и жестокий способ продлить жизнь мужчинам

04:17

Когда День Ильи: дата, традиции и запреты праздника

03:34

Цена может стать неподъемной: эксперт спрогнозировал рост тарифов на газ

03:10

Православный календарь на август 2021: день Ильи, Успенский пост и Яблочный Спас

02:16

Гороскоп на 15 июля 2021 всех знаков Зодиака: грандиозный скандал или большая любовь Видео

Реклама
01:25

Худший сценарий для Киева: эксперт оценил риски остановки транзита газа через Украину Видео

01:19

Жена Сергея Лещенко показала грудь и взбудоражила Сеть жарким фото

00:51

Трудно уснуть? Две вещи, которые вы должны съесть или выпить перед сном Видео

00:39

По Житомиру пронесся сильный ливень с градом: есть жертва непогоды Видео

00:16

Магнитная буря с 13 июля открывает самый опасный период месяца: что делать Видео

00:02

Блогерша-подросток выгуляла парня на поводке и нарвалась на критику: ей угрожает мусульманская банда Видео

12 июля, понедельник
23:55

Симптомы высокого уровня холестерина: невидимый знак на ваших пальцах Видео

23:35

"Он ведет Украину к уничтожению": Поклонская вызверилась на Зеленского из-за статьи Путина Видео

23:30

На Житомирщине ребенок получил тяжелое огнестрельное ранение: полиция подозревает военного Видео

23:04

Можно ли почистить печень и организм в целом: ученые наконец дали ответ Видео

22:56

Статья Путина - обиженный старческий бубнеж мнение

22:55

Заливали молоком и засыпали хлопьями: в киевском метро блогеры отличились очередной выходкой Видео

22:40

Как правильно хранить и замораживать кукурузу: главные правила для здоровья Видео

22:31

Как спастись от магнитных бурь: советы опытного врача Видео

22:29

"Концентрация остается высокой": Зеленский высказался по поводу отвода российских войск Видео

Реклама
22:09

Как долго остаются симптомы COVID-19 после выздоровления - ответ медиков Видео

21:50

Cемь ошибок приготовления, которые делают овощи бесполезными Видео

21:43

"Замены быть не может": Меркель сделала громкое заявление касательно Северного потока-2 Видео

21:38

Меркель рассказала, какое громадное количество вакцин от COVID-19 Германия передаст Украине Видео

21:12

Лишение свободы и громадный штраф: в Запорожье суд вынес приговор водителю электросамоката

21:07

Меркель разозлилась из-за медленного выполнения Минских соглашений Видео

21:05

Приметы на 13 июля: что нельзя делать в Собор 12 апостолов Видео

20:51

"Все черное и обожженное": во Львове девочка проглотила батарейку и сильно повредила пищевод

20:11

Купались рядом с трупом: в Одессе тело утопленника пролежало на пляже 4 часа - СМИ Видео

19:45

Гороскоп на 13 июля 2021 всех знаков Зодиака: несчастные случаи, ложь и тайные преграды Видео

19:40

"Украина - детище советское эпохи": полный текст скандальной статьи Путина об Украине

19:39

Победительница Холостяка Даша Квиткова поразила признанием про секс на 9 месяце

19:29

"Все случилось внезапно": в Херсоне 12-летняя девочка умерла во время операции

19:07

В Испании трагически утонула украинка: двое маленьких детей остались без матери Видео

18:43

Рианна впервые за 5 лет снимает клип и покажет там своего возлюбленного

18:42

"Киеву Донбасс просто не нужен": статья Путина

18:14

Племянница Ротару поразила фантазию загорелыми формами на диком пляже

18:00

На украинских прилавках появились первые арбузы ранних сортов: цены удивляют

18:00

Как не попасть на вредоносный сайт: специалисты рассказали, на что обращать внимание

17:42

За рубежом украинское постное масло вдвое дешевле: сравнение цен на продукты в Украине и в Чехии Видео

Реклама
17:37

Новая больница 3 уровня в Краматорске может остаться без персонала: названа причина

17:07

Не устроила панамка: маму девочки в детсаду под Днепром буллили и требовали деньги

17:02

Тина Кароль раскрыла все опасности Atlas Weekend 2021, которые случились с ней Видео

16:44

Семеро детей в багажнике: под Киевом пьяный мужчина за рулем в ДТП убил себя и ребенка Видео

16:41

Украинец, который первым в мире стал производить очки из кофе: "мне говорили, что я занимаюсь фигней"

16:20

"Проявляю уважение": в Хмельницком девушка станцевала на мемориале Героев Небесной Сотни Видео

16:18

"Незабываемые впечатления": блогерка нырнула в водоросли и потроллила отдых в Одессе Видео

16:04

Приемные отделения в больницах Черкасской области отремонтировали в рамках "Большой стройки"

15:52

Вера Кекелия показала первые кадры 5 сезона ЖВЛ в дерзком танце без лифчика

15:24

Разбитая "дружба": под Харьковом уничтожили памятник "братству украинского и русского народов"

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять