Цена может стать неподъемной: эксперт спрогнозировал рост тарифов на газ

Цены на газ

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Уже осенью может вырасти цена на газ – как контрактная, так и биржевая. Причем для большей части населения она может стать неподъемной.

Такое мнение в комментарии Главреду озвучил энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Для населения конечная годовая цена составляет 10 тысяч гривен. Но если Нафтогаз привязывался к рыночным поставкам, то она бы, с учетом роста составляла бы 17 тысяч. И в таком случае, если Нафтогаз начнет продавать газ трейдерам, эта цена для большинства населения может стать неподъемной", - отметил эксперт.

Тарифы на газ - о чем ранее писал Главред: