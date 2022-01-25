Цены на бензин идут на рекорд: украинцев предупредили о новой стоимости

Цены на топливо могут существенно вырасти. Причиной сценария станет агрессия России против Украины.
В Украине стремительно дорожает топливо. Среди причин эксперты называют цену на нефть и растущий курс доллара.
На одной из популярных АЗС цена бензина уже достигла почти 33 грн/литр, пишет Сегодня.
Эксперт Владимир Позний отметил, что к напряженным отношениям вокруг России и Украины добавляются еще и протесты в Казахстане и нападения йеменских повстанцев-хуситов на ОАЭ. Это все побуждает нефть расти в цене, а соответственно и топлива.
"Аналитики уже переписывают свои прогнозы по марке Brent до 100-150 долл. за баррель (по состоянию на 22 января 17:04 по киевскому времени – 86,17 долл.)", — говорит эксперт.
По словам директора Консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, влияет на стоимость горючего и девальвация гривны, которая за месяц обесценилась к доллару на 4% (1 грн).
Цены на нефть могут существенно вырасти. Причиной предполагаемого сценария станет обострение конфликта России и Украины.
По их словам, один баррель нефти может стоить 150 долларов.
Если в этом году полезное ископаемое вырастет в цене до 150 долларов за баррель, то центробанки стран мира вынуждены будут больше усиливать валютную политику, ведь при таком сценарии инфляция может возрасти вдвое – до 7,2% (вместо прогнозируемых 3%).
Также повышение цен приведет к сокращению темпов роста ВВП в мире до 0,9% (сейчас ожидается 4,1%).
Читайте такжеРезкий взлет цен на бензин: украинцев предупредили о новом подорожании
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине розничные сети АЗС повысили стоимость топлива в пределах 0,1-1,5 грн/л.
Читайте еще:
- В Украине взлетят цены на АЗС: названа новая максимальная стоимость
- Эксперты рассказали, как не заправить автомобиль топливным суррогатом на АЗС
- Почему топливо на АЗС снова стало дорожать