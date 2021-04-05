Цены на бензин в Украине "успокоятся": подписан меморандум

Правительство и Нефтегазовая ассоциация Украины подписали Меморандум о конкуренции на рынке нефтепродуктов.
Кабинет министров и Нефтегазовая ассоциация Украины подписали Меморандум о конкуренции на рынке нефтепродуктов и удовлетворении потребностей потребителей на период карантина. Меморандум должен обеспечить стабильные цены на бензин на рынке.
Как отмечается в сообщении пресс-службы Минэкономики, компании-участники ассоциации обязуются формировать цену на нефтепродукты на условиях свободной конкуренции и с учетом конъюнктуры на мировых рынках.
Планируется, что ассоциация ежемесячно будет предоставлять Кабинету министров информацию некоммерческого характера о формах, видах и местах нелегального оборота горючего.
В свою очередь правительство будет принимать меры по противодействию нелегальному производству и обороту горючего. Также Кабмин будет способствовать диверсификации источников поставок как из отечественных, так и иностранных нефтеперерабатывающих заводов.
Справка
Нефтегазовая Ассоциация Украины - отраслевое объединение. На сегодняшний день в состав Ассоциации входят 14 крупнейших оптовых, розничных, добывающих, перерабатывающих предприятий, среди них WOG, ОККО, Shell, АМИС, SOCAR, KLO, Параллель, Glusco, добывающее и перерабатывающее предприятие "Укргаздобыча", а также оптовые поставщики нефтепродуктов БНК-Украина, АНВИТРЕЙД, ГРАН-ПРИ ОЙЛ, Центрнафтогазпостач. Участники Ассоциации обеспечивают около 50% розничной торговли и около 80% рынка импорта нефтепродуктов.
Цены на бензин в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 24 февраля в Украине резко повысилась стоимость бензина и дизельного топлива - средняя цена всего за день поднялась на 99 коп., или 3,7-3,8% в зависимости от вида топлива.
- В Украине в среднем за неделю с 19 по 26 февраля цена бензина марки А-92 выросла на 1,24 гривны за литр и составляет 27,21 грн/л.