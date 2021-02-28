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В Украине резко подскочили цены на АЗС

28 февраля 2021, 14:05

Розничные сети АЗС подняли цены на бензины и дизельное топливо.

бензин, АЗС, горючее, заправка
В Украине растут цены на АЗС / sevdon.net

В Украине в среднем за неделю с 19 по 26 февраля цена бензина марки А-92 выросла на 1,24 гривну за литр и составляет 27,21 грн/л., сообщили в консалтинговой группе А-95.

В то же время бензин марки А-95 — подорожал дл 28,22 грн/л (+1,23 грн/л), ДТ — 27,63 грн/л (+1,21 грн/л), передает Еnkorr.ua.

При этом розничные сети АЗС в период с 19 по 26 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо на 0,3–2 грн/л, говорится в сообщении.

Также приводятся показатели роста цен на бензин на основных сетях АЗС в Украине:

  • Сеть группы Приват (Авиас, ANP, Укрнафта и др. – всего 1 540 станций) дважды поднимала цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л.
  • Сети АЗС WOG и ОККО повысили цены на бензин и дизельное топливо на 50 коп./л: А-92 — до 29,99 грн/л, А-95 — до 30,99 грн/л, ДТ — до 29,99 грн/л.
  • Сети Параллель, Авантаж 7, Mango, Укр-Петроль и SUNOIL подняли цены на 1-1,6 грн/л.
  • Сеть AMIC подняла цены на дизельное топливо в среднем на 65 коп./л, бензины — на 58 коп./л.
  • Сеть Glusco повысила цены на все виды топлива на 64 коп./л: А-92 — до 26,39 грн/л, А-95 — до 29,39 грн/л, ДТ — до 28,39 грн/л. На 60-70 коп./л бензины и ДТ подорожали в сети KLO.
  • Сети Shell, БРСМ-Нафта, UPG, BVS, Chipo, Marshal и Motto подняли цены на 30-80 коп./л.
/ enkorr.ua

Напомним, ранее эксперты уточнили, что в Украине цены на нефтепродукты по-прежнему зависят от двух факторов: стоимости на европейском рынке и курса национальной валюты.

Эксперты не исключали. что падение спроса на топливо в Украине может достичь 40%.

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