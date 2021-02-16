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Цены на газ для населения сдержат до конца 2021-го: в Кабмине назвали способ

16 февраля 2021, 15:38
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Витренко анонсировал важное решение правительства относительно тарифов на газ.

Витренко пообещал, что власти сдержат стоимость газа для украинцев до конца этого года
Юрий Витренко пообещал, что власти сдержат стоимость газа для украинцев до конца 2021 года / Скриншот

И.о. главы Министерства энергетики Юрий Витренко сообщил, что Кабмин сейчас работает над решением, которое позволит до конца текущего года не увеличивать стоимость газа для населения.

Для сдерживания роста цены власть хочет обеспечить свободную продажу поставщикам добытого в стране газа, и чтобы его потом получало население, рассказал чиновник во время форума Украина 30: Платежки, который транслировал в YouTube in time Ukraine.

По его словам, возникнет конкуренция, и поставщики должны конкурировать между собой, предлагая более низкую стоимость газа.

Член Кабмина пообещал, что власти не допустят роста стоимости голубого топлива в этом году.

"...Мы не будем даже устанавливать какие-то административные ограничения, мы просто хотим сделать такую структуру рынка, …так бороться со злоупотреблениями, чтобы рыночным способом сделать так, что будут разные цены, при этом они не будут выше 6,99 грн за кубометр", – объяснил и.о. министра.

Тарифы на газ для населения 2021 – что нужно знать

  • В начале года для населения стоимость газа в зависимости от области возросла от 11% до 20,5% – каждый кубометр голубого топлива обходился от 6,99 до 10,8 грн. В ряде регионов были тарифные протесты.
  • После этого президент Владимир Зеленский поручил разобраться с тарифами. Позже глава государства заявил, что власти решили установить для населения цены на газ ниже рыночной стоимости – можно будет платить на треть меньше.
  • Цену газа для населения временно заморозили на уровне 6,99 грн за кубометр.
  • Потом выяснилось, что стоимость газа уменьшиться только для украинцев, которые используют голубое топливо для индивидуального отопления.
  • Юрий Витренко говорил, что себестоимость газа, который добывают в Украине, составляет примерно 2,6 грн за кубометр.

Юрий Витренко цены на газ тарифы на газ
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