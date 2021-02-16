Цены на газ для населения сдержат до конца 2021-го: в Кабмине назвали способ

Юрий Витренко пообещал, что власти сдержат стоимость газа для украинцев до конца 2021 года / Скриншот

И.о. главы Министерства энергетики Юрий Витренко сообщил, что Кабмин сейчас работает над решением, которое позволит до конца текущего года не увеличивать стоимость газа для населения.

Для сдерживания роста цены власть хочет обеспечить свободную продажу поставщикам добытого в стране газа, и чтобы его потом получало население, рассказал чиновник во время форума Украина 30: Платежки, который транслировал в YouTube in time Ukraine.

По его словам, возникнет конкуренция, и поставщики должны конкурировать между собой, предлагая более низкую стоимость газа.

Член Кабмина пообещал, что власти не допустят роста стоимости голубого топлива в этом году.

"...Мы не будем даже устанавливать какие-то административные ограничения, мы просто хотим сделать такую структуру рынка, …так бороться со злоупотреблениями, чтобы рыночным способом сделать так, что будут разные цены, при этом они не будут выше 6,99 грн за кубометр", – объяснил и.о. министра.

Тарифы на газ для населения 2021 – что нужно знать