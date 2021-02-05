Цены на газ и коммунальные тарифы будут расти - прогноз Кабмина

В Сети опубликовали сценарий развития экономики Украины, согласно которому рост цен на газ для населения автоматически вызовет рост коммунальных тарифов.
Аналитики Министерства экономического развития ожидают, что при оптимистическом сценарии цены на газ для украинцев в 2021 году вырастут на 20%, в 2022 году ‒ на 10%, а в 2023-2024 годах будут расти по 5% каждый год. Такая информация содержится в сценарии развития экономики, который опубликовал портал Экономическая правда со ссылкой на источники в правительстве.
Для сравнения ‒ в 2020 году газ для населения подорожал на 56,3%. Кроме того, однозначно из-за роста стоимости газа будут расти тарифы на централизованное отопление и горячую воду. Уже в 2021 году за них придется платить на 16-18% больше, чем в прошлом. В следующем году рост составит 6-9%, а в 2023-2024 годах ‒ от 3 до 5%.
Цены на электроэнергию вырастут на 38% (по пессимистическому прогнозу) и 52% (по оптимистическому). В 2022 году электричество подорожает еще на 15-20%.
"Не обойдет рост тарифов и железнодорожные перевозки. В министерстве ожидают, что за текущий год стоимость билетов для пассажиров вырастет на 22%. И в последующие годы оно не прекратится. Так, в 2022 году они подорожают на 15-26%, в 2023 году ‒ на 6,5-15%, а в 2024 ‒ еще на 6,5-10%", ‒ говорится в прогнозе.
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Напомним, ранее сообщалось:
- И.о. министра энергетики Юрий Витренко сообщил, что в Украине в феврале 2021 цены на газ снизятся почти на 500 гривен для людей, которые используют голубое топливо для индивидуального отопления.
- Такие граждане, говорил чиновник, также смогут сэкономить еще около 230 гривен благодаря тому, что тарифы не повысят компании-монополисты.