Цены на газ и коммунальные тарифы будут расти - прогноз Кабмина

Цены на газ и коммунальные тарифы будут расти / УНИАН

Аналитики Министерства экономического развития ожидают, что при оптимистическом сценарии цены на газ для украинцев в 2021 году вырастут на 20%, в 2022 году ‒ на 10%, а в 2023-2024 годах будут расти по 5% каждый год. Такая информация содержится в сценарии развития экономики, который опубликовал портал Экономическая правда со ссылкой на источники в правительстве.

Для сравнения ‒ в 2020 году газ для населения подорожал на 56,3%. Кроме того, однозначно из-за роста стоимости газа будут расти тарифы на централизованное отопление и горячую воду. Уже в 2021 году за них придется платить на 16-18% больше, чем в прошлом. В следующем году рост составит 6-9%, а в 2023-2024 годах ‒ от 3 до 5%.

Цены на электроэнергию вырастут на 38% (по пессимистическому прогнозу) и 52% (по оптимистическому). В 2022 году электричество подорожает еще на 15-20%.

"Не обойдет рост тарифов и железнодорожные перевозки. В министерстве ожидают, что за текущий год стоимость билетов для пассажиров вырастет на 22%. И в последующие годы оно не прекратится. Так, в 2022 году они подорожают на 15-26%, в 2023 году ‒ на 6,5-15%, а в 2024 ‒ еще на 6,5-10%", ‒ говорится в прогнозе.

Читайте также"Шаг назад": эксперт раскритиковал возвращение к регулированию цен на газ

Напомним, ранее сообщалось: