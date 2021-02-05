УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Цены на газ и коммунальные тарифы будут расти - прогноз Кабмина

5 февраля 2021, 12:43
Прослушать новость
Остановить

В Сети опубликовали сценарий развития экономики Украины, согласно которому рост цен на газ для населения автоматически вызовет рост коммунальных тарифов.

газ
Цены на газ и коммунальные тарифы будут расти / УНИАН

Аналитики Министерства экономического развития ожидают, что при оптимистическом сценарии цены на газ для украинцев в 2021 году вырастут на 20%, в 2022 году ‒ на 10%, а в 2023-2024 годах будут расти по 5% каждый год. Такая информация содержится в сценарии развития экономики, который опубликовал портал Экономическая правда со ссылкой на источники в правительстве.

Для сравнения ‒ в 2020 году газ для населения подорожал на 56,3%. Кроме того, однозначно из-за роста стоимости газа будут расти тарифы на централизованное отопление и горячую воду. Уже в 2021 году за них придется платить на 16-18% больше, чем в прошлом. В следующем году рост составит 6-9%, а в 2023-2024 годах ‒ от 3 до 5%.

Цены на электроэнергию вырастут на 38% (по пессимистическому прогнозу) и 52% (по оптимистическому). В 2022 году электричество подорожает еще на 15-20%.

"Не обойдет рост тарифов и железнодорожные перевозки. В министерстве ожидают, что за текущий год стоимость билетов для пассажиров вырастет на 22%. И в последующие годы оно не прекратится. Так, в 2022 году они подорожают на 15-26%, в 2023 году ‒ на 6,5-15%, а в 2024 ‒ еще на 6,5-10%", ‒ говорится в прогнозе.

Читайте также"Шаг назад": эксперт раскритиковал возвращение к регулированию цен на газ

Напомним, ранее сообщалось:

  • И.о. министра энергетики Юрий Витренко сообщил, что в Украине в феврале 2021 цены на газ снизятся почти на 500 гривен для людей, которые используют голубое топливо для индивидуального отопления.
  • Такие граждане, говорил чиновник, также смогут сэкономить еще около 230 гривен благодаря тому, что тарифы не повысят компании-монополисты.
Кабмин новости Украины цена на газ для населения
Сейчас вы просматриваете новость «Цены на газ и коммунальные тарифы будут расти - прогноз Кабмина». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В Украине резко подорожают продуктыВ Украине резко подорожают продукты Украину "выпотрошат": эксперт предупредил об угрозе обрушения гривныУкраину "выпотрошат": эксперт предупредил об угрозе обрушения гривны Платежки по 10 тысяч: что известно о новом повышении тарифов на электроэнергиюПлатежки по 10 тысяч: что известно о новом повышении тарифов на электроэнергию В Раде рассказали, каким украинцам "светит" повышение пенсий до 30 тысячВ Раде рассказали, каким украинцам "светит" повышение пенсий до 30 тысяч Цены на свет в Украине теперь регулирует государствоЦены на свет в Украине теперь регулирует государство
Следующий материал

Последние новости

12:53
Bloomberg высчитал, когда мир вернется к нормальной жизни после пандемии
12:46
Из Рады предложили выгнать журналистов закрытых каналов, произошла потасовка Видео
12:44
В Сети появилось множество новой информации о горячо ожидаемой GTA VI Видео
12:43
Цены на газ и коммунальные тарифы будут расти - прогноз Кабмина Видео
12:39
Жениха Дженнифер Лопес заподозрили в измене с дивой реалити шоу
Реклама
12:33
ФОПы устроили протест у офиса мамы главы комитета Рады и выдвинули громкое обвинение
12:11
Степанов назвал основную выгоду от локдауна
12:11
Рада запустила автоматическое начисление пенсий в Украине
12:07
Гороскоп на 5 февраля для всех: капкан зависимости и воскрешение отношений Видео
12:03
"Агонь!": Илона Гвоздева показала грудь в откровенном наряде
11:49
"Нужно было делать раньше": в Pfizer назвали ошибки Украины с вакцинацией Видео
11:41
Календарь стрижек на февраль 2021: лучшие дни для перемен Видео
11:36
"Непотопляемая" российская актриса получила запрет на въезд в Украину Видео
11:32
Не докладывают мяса: под Черниговом тигр загрыз сотрудника зоопарка Видео
11:05
Скрытый признак рака поджелудочной: на что обратить внимание при походе в туалет Видео
11:04
"Красный" уровень опасности: Степанов анонсировал новые карантинные ограничения Видео
10:55
Фильм Обитель Зла выйдет раньше запланированного срока
10:45
В правительстве спрогнозировали, что будет с курсом гривни до 2024 года
10:33
"Пофиг, чей Крым?": Укрзализныця влипла в скандал с "российским" полуостровом Видео
10:27
В партии Зеленского рассказали, как обстоит дело с его вторым сроком Видео
Реклама
10:22
Плохой запах изо рта: средство из соды может помочь Видео
10:19
"Это будет звучать очень дико": украинский продюсер оценил песню Украины на Евровидение 2021
10:04
Во Львове вандалы изуродовали памятник Бандере
10:04
Как Евросоюз покарает Россию за заключение Навального мнение
09:53
Шесть кардио тренировок, которые помогут похудеть и усилить здоровье Видео
09:50
"Вы - политические проститутки и фашисты": Навальный ответил на обвинения в суде Видео
09:33
Ляшко назвал число прививок от коронавируса, которые сделают в Украине
09:28
Вечеринка президента: СМИ рассказали, как Зеленский отметил день рождения Видео
09:04
Остановка без причины и арест на 10 дней: к чему готовиться водителям
08:57
В России - очередной суд над Навальным: в чем обвиняют оппозиционера Видео
08:56
Чего не хватило Порошенко для санкций против "каналов Медведчука": Аваков раскрыл детали Видео
08:56
В Минобороны поменяли порядок военного призыва для новобранцев Видео
08:50
Погрузится ли Украина в темноту, или Чем грозит дефицит угля на ТЭС мнение
08:23
Путин стремительно теряет поддержку россиян: опубликован свежий опрос
08:11
В Польше оценили шансы на прекращение строительства Северного потока-2 Видео
07:52
Блинкен и Лавров впервые обсудили Украину и ситуацию вокруг Навального
07:44
Названо идеальное количество сексуальных партнеров за всю жизнь Видео
07:16
Не исключен поджог: в полиции озвучили версии причин пожара в больнице Запорожья Видео
07:15
"Шалунишка": Нюша разделась на пикантном фото в ванной
06:49
У Зеленского появился шанс стать настоящим президентом Украины мнение
Реклама
06:40
В РФ внезапно умер медик, который лечил Навального после отравления Видео
06:30
Масштабное восстание: в РФ рассказали, когда страну захлестнут новые бунты Видео
06:02
Гороскоп на февраль 2021: названы самые позитивные дни для дороги Видео
05:26
Что будет с телом, если отказываться от завтраков и ужинов - ответ ученых Видео
05:11
У Кравчука раскрыли новые планы Зеленского по Донбассу и России Видео
05:01
День Оксаны и Ксении – поздравления с днем ангела и чудесные открытки
04:33
"Забрать и перезапустить": эксперт спрогнозировал судьбу 112, NewsOne и ZIK Видео
04:04
Ученые нашли связь между коронавирусом и нехваткой витамина A Видео
03:25
У Зеленского допустили планы по закрытию других телеканалов Видео
02:57
Эксперт рассказал, что толкает людей на переедание Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять