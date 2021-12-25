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Цены на интернет взлетят: украинцы узнали причины и новую стоимость

25 декабря 2021, 17:55
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Основное подорожание коснется районных центров, небольших городов и сел.

Интернет
/ УНИАН

В 2022 году тарифы на интернет могут существенно вырасти. Среди причин - стоимость топлива, электричества и других ресурсов, заявил член парламентского комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко.

По его словам, возрастают в цене не только энергоресурсы, более того – МКМТ ввел пошлину в 23,5% на импорт кабельной продукции. Все эти факторы приведут к подорожанию стоимости, пишет Информатор.

Эксперты говорят, что в Украине самые дешевые в мире цены на интернет, а провайдеры заявляют, что в стране стоимость подключения изначально была ниже положенной, а качество услуг было на достаточно высоком уровне.

По их словам, на рост цен также влияет рост минимальной зарплаты, ведь за ней тянутся расходы и налоги, и оплата за инфраструктуру. А сотрудники не хотят снижать уровень жизни и хотят достойно зарабатывать. Также влияют цены на энергоресурсы – приходится больше платить за электроэнергию.

Уточняется, что в прошлые годы цена поднималась на 10-15%. В 2022 году будет такое же повышение, но каждый провайдер сам принимает решение.

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По прогнозу экспертов, подорожание коснется районных центров, небольших городов, сел. В больших городах оно не будет так ощутимо, поскольку большая конкуренция и провайдеры не решатся существенно повышать цены.

"В среднем, это будет колебаться от 15 до 25 процентов, не более. Возможно, до 30% дойдет, но это очень в отдаленных местах, где минимальное количество конкурентов. Цены повысятся сразу, в начале года, ведь для оператора очень болезненно каждое поднятие цен", – считают эксперты.

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Ранее сообщалось, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила постановление о повышении тарифа госкомпании Укрэнерго на передачу электроэнергии.

В постановлении, одобренном на заседании комиссии, принято решение о повышении тарифа на 19,8%. Новый тариф начнет действовать в 2022 году.

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