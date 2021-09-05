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Цены на масло взлетят: эксперты объяснили, как наживаются на украинцах

5 сентября 2021, 05:02
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В октябре ожидается уменьшение объемов производства масла, говорят эксперты.

сливочное масло
Украинцев предупредили о росте цен на масло / Фото pixaby

Специалисты прогнозируют дальнейший рост цен на масло в Украине уже в ближайшей перспективе.

Как сообщает специализированное издание Infagro, на сегодняшний день отечественное производство продукта удовлетворяет спрос населения.

В то же время подчеркивается, что в октябре ожидается уменьшение объемов производства масла, и этот фактор отнюдь не поспособствует уменьшению его стоимости.

Эксперты обратили внимание на то, что сокращение запасов масла в Украине вызвано уменьшением собственного производства и низкими объемами импорта продукта.

"Пополнение запасов за счет импорта вряд ли возможно, так как ситуация со стоимостью ввоза такова, что продавцы не спешат отдавать и отечественное масло в надежде на его дальнейшее подорожание. В конце августа, в зависимости от жирности, диапазон цен производителей от 140 до 167 тыс. грн/т. При таких внутренних ценах объемы экспортных сделок заметно уменьшились", - уточняет издание.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские магазины втридорога продают подсолнечное масло отечественного производства. В то же время, наш продукт за рубежом уходит в разы дешевле. В частности, самая низкая цена на подсолнечное масло в Украине - 43 грн. Но это за пол литра.

Также, ранее Главред писал, что более половины сливочного масла, которое продают в Украине, являются фальсификатом.

viber
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