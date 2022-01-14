Цены на продукты взлетят: украинцам дали мрачный прогноз тотального подорожания

Ограничение цен никак не влияет на производителя, говорит Александр Хмелевский.
Решение правительства о государственном регулировании розничных цен на некоторые продукты ограничивает лишь торговую надбавку, оно не ограничивает цены производителей, заявил кандидат экономических наук Александр Хмелевский.
Как подчеркнул он в интервью Фактам, ограничение цен никак не влияет на производителя.
"То есть если производитель сахара, к примеру, повысит свои отпускные цены на 20%, то, соответственно, на 20% вырастут и цены в магазинах", - говорит эксперт.
По его словам, если правительство не предоставит производителям газ внутренней добычи по себестоимости + 25%, то цена пищевых продуктов может существенно возрасти.
В то же время экономист уверен, что в дальнейшем газ по льготной цене закончится и цены на продукты питания сильно вырастут.
"К сожалению, рыночный механизм не ограничивает рост цен, поэтому без государственного регулирования не обойтись", - добавил Хмелевский.
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Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.
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