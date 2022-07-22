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Цены подскачут на 2-3%: в Нацбанке рассказали, что повлечет на собой подорожание доллара

22 июля 2022, 10:01

В Украине из-за повышения официального курса доллара до 36,5 грн цены вырастут на 2-3%. В НБУ говорят об ограниченной влиянии такого на потребительские цены.

цены на хлеб
В Нацбанке рассказали, что повлечет на собой подорожание доллара / Pixabay, УНИАН

В Украине из-за вчерашнего повышения официального курса доллара Нацбанка сразу на 25% цены, вероятно, вырастут в среднем на 2-3%. Об этом заявил заместитель руководителя НБУ Сергей Николайчук, сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, в потребительской корзине на импортные товары приходится около 30%, однако их подорожание при новом официальном курсе должно быть сглажено ‒ частично за счет сокращения маржи импортеров, частично – за счет уже заложенных ожиданий девальвации, частично – за счет импорта за наличную валюту.

Николайчук уточнил, что аналитики НБУ ожидают по итогам 2022 года инфляцию гривны на уровне 31% и ее снижение до 20,7% в 2023 году.

По оценкам Национального банка, увеличение обменного курса увеличит приток иностранной валюты и, соответственно, ее продажу экспортерами. И это, само собой, уменьшит спекулятивную составляющую поведения участников рынка и позволит стабилизировать курсовые ожидания.

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Напомним, ранее, в четверг, 21 июля, Национальный банк Украины увеличил официальный курс доллара США к гривне ровно на четверть ‒ до 36,5686 грн/долл.

Как говорит руководитель НБУ Кирилл Шевченко, курс доллара пока останется строго фиксированным.

До того представитель начальственного состава НБУ Екатерина Рожкова утверждала, что национальный регулятор финансов уже скоро от твердо зафиксированного курса гривны к доллару (сейчас он "заморожен" для корпораций, которые работают на экспорт и компаний, которые работают на импорт).

Автор: Егор Бунин
НБУ инфляция курс валют цены на продукты новости Украины
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