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Что будет с ценами на яйца: прогноз эксперта

22 октября 2022, 08:48

Цены на яйца заметно выросли и достигли пиковых показателей еще в сентябре. Экономический эксперт спрогнозировал, какова будет стоимость продукта до конца года.

цены на яйца, яйца, деньги
цены на яйца, яйца, деньги / Коллаж фото УНИАН, https://ua.depositphotos.com

Цены на яйца всерьез выросли в последнее месяцы и в конце сентября вообще достигли пиковых показателей за год. Как говорит эксперт по аграрным вопросам Олег Пендзин, до конца года следует ожидать роста цен на яйца до 10%, сообщает 24 канал.

"Будет ли яйцо дорожать? Думаю, что да. Оно будет дорожать и обязательно увидим подорожание яйца перед Новым Годом, когда будет ажиотажный спрос, когда люди будут готовиться к Новому Году. Война не война, а готовиться к новому году будут все. Поэтому, я думаю, процентов на 7 – 8 еще яйцо подорожает, до 10% до конца года. В реальности десяток будет где-то 55 – 57 гривен, в среднем", ‒ говорит он.

К слову, аналитики из Минагрополитики и продовольствия прогнозируют, что цены на яйца в конце октября – начале ноября постепенно пойдут на убыль и стабилизируются.

Цены на продукты в Украине

Цены на продукты питания в Украине в сентябре 2022 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли 27,4%. Как сообщает Государственная служба статистики (Госстат), это выше общей инфляции в Украине, которая составила 21,8%.

Эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.

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