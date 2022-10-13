"Золотые яйца": цена на популярный продукт вырастет еще на 10%

Цена на яйца в Украине вырастет на 10% / Фото УНИАН

В Украине резко выросла цена на яйца. Если еще в июле десяток можно было купить за 23 гривны, то в последние недели придется выложить почти в три раза больше - около 70 гривен.

В Минагрополитики отмечают, что сейчас цена за десяток яиц оптом составляет 43 грн. Однако в супермаркетах она колеблется от 50 до 80 грн. Об этом говорилось в эфире телемарафона.

"Цена выросла из-за того, что фермеры побоялись весной в связи с ситуацией в стране ставить инкубаторы. Яиц на всех не хватает, кур мало", — объясняет подорожание яиц продавщица Екатерина.

Когда подешевеют яйца

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий объясняет подорожание яиц тем, что поголовье кур и производство в целом резко сократилось из-за военных действий, логистики, повышения цены на корм и уничтожения фермерских хозяйств.

По его словам, с сентября возобновился сезонный потребительский спрос на яйца. Но количество поголовья в областях, в которых традиционно выращивают яичных кур, еще не восстановлено. На этот процесс нужно по меньшей мере два-три месяца.

"В результате на рынке предложение яиц снизилось, что спровоцировало скачок цен. Однако уже в конце октября — начале ноября цена пойдет на убыль и стабилизируется", — прогнозирует Высоцкий.

Нынешнее подорожание яиц - не последнее

Скачок цен на яйца еще будет. К праздникам они подорожают еще на 10%. Такой прогноз озвучил член дискуссионного экономического клуба Олег Пендзин.

"Давайте посмотрим на октябрь 2021 года. Цена за десяток тогда была 34-35 грн. Когда мы посмотрим на динамику цен, в мае, июне, августе, цена яиц упала на 30% по сравнению с началом года. 70% корма для кур — это кукуруза, пошла уже кукуруза нового урожая — где-то на 30-35% дороже, чем была. Осенью традиционно общий объем производства яйца падает. Особенно это касается домашних яиц, где сезонность абсолютно четкая. Я думаю, что до конца года мы еще увидим рост цены на уровне 10%. К праздникам однозначно яйцо подорожает", — сказал эксперт.

Цены на продукты в Украине

Цены на продукты питания в Украине в сентябре 2022 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли 27,4%. Как сообщает Государственная служба статистики (Госстат), это выше общей инфляции в Украине, которая составила 21,8%.

Эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.

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