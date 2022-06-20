Что будет с долларом: эксперт рассказал, стоит ли бежать сломя голову за валютой

Эксперт рассказал, стоит ли бежать сломя голову за валютой / коллаж УНИАН

Курс валют ‒ валютный рынок в Украине все еще штормит. Во-первых, из-за русской военной агрессии против Украины Нацбанк "заморозил" курс доллара на показателе 29,25 гривен, во-вторых – ситуация с долларом и евро на "черном рынке", в обменниках и в банках меняется чуть ли не ежечасно. Специалист организации "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак дал комментарий порталу "Сегодня" по поводу того, что будет с курсом доллара с 20 по 26 июня.

1. Сезонный фактор

Летом точно не будет расти спрос на покупку валюты в Украине. С июня по конец августа главные приобретатели валюты в стране – государственные банки и их клиентура, большие госкорпорации, которые обеспечивают потребности ВСУ. Кроме того, отдельные банки, работающие с крупными импортерами энергии и продовольствия, говорит эксперт.

2. Визит осени

"Будущая осень точно станет заметным триггером ‒ все будут ожидать обрушения курса гривны. Ведь Нацбанк, очень даже вероятно, именно осенью отменит "замороженный" курс на уровне 29,25 гривны за доллар", – сказал Орыщак.

Причем аккуратно и медленно курсы доллара и евро точно не будут скакать. А подскочат резко. Очень даже не зря НБУ банкам разрешил продавать валюту по своим курсам, говорит специалист.

3. Нацбанк начнет массово печатать гривны

Поскольку сейчас действует запрет на вывод денег из страны, то запуск денежного печатного станка в Украине не принесет опасностей для гривны и не вызовет инфляцию.

"Украинцы могут чувствовать безысходность и понимать: даже если курс подскочит в Украине – у них не выйдет обменять свои доллары по более высокому курсу. То есть – люди будут аккуратно и постепенно тратить собственные запасы", – подытожил аналитик.

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Напомним, ранее представитель начальственного состава НБУ Екатерина Рожкова утверждала ‒ что национальный регулятор финансов уже скоро от твердо зафиксированного курса гривны к доллару (сейчас он "заморожен" для корпораций, которые работают на экспорт и компаний, которые работают на импорт).

Далее, известный украинский финансовый аналитик Алексей Кущ отдельно говорил ‒ есть опасность, что в скором времени курс доллара к гривне может вырасти приблизительно на 15%. То есть, уже в начале осени-2022 за 1 доллар украинцам необходимо будет платить около 40 гривен.

"Это [укрепления курса гривны - Главред], как ни парадоксально, и невероятно сейчас, и не нужно. Поскольку, когда мы начнем восстановление экономики, то сразу увеличится спрос на импортные товары. Сначала ‒ на технологические и инвестиционные. Затем ‒ необходимо в обязательном порядке поддерживать собственные компании, которые отправляют свои товары за границу на экспорт. Вот для этого и стоит проводить локальную и плавную девальвацию гривны", – подытожил Кущ.

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