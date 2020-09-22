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Что будет с курсом доллара в 2021 году: в Минфине дали прогноз

22 сентября 2020, 06:03

В Министерстве финансов не видят причин для того, чтобы в следующем году гривня существенно просела по отношению к доллару.

Сергей Марченко
Нацбанк Украины продолжит свою стабильную политику, уверен Марченко / УНИАН

Курс доллара в Украине в 2021 году не выйдет за пределы 29,1 гривни за один доллар, как это запланировано в бюджете следующего года.

Такой прогноз озвучил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Радио Свобода.

По его словам, в Минфине не видят причин для того, чтобы в следующем году гривня существенно просела по отношению к доллару.

"Есть уверенность в том, что Национальный банк продолжит свою стабильную политику. Это первый фактор. Второй фактор – это макроэкономика. В связи с локдауном у нас баланс экспорта и импорта выровнялся в этом году. В следующем году он изменится в пользу импорта, но мы видим возможность перекрыть за счет других источников недостаток валюты", - сказал Марченко.

"Поэтому я не вижу особых рисков в части стабильной валютно-курсовой политики. Я считаю, что волатильность (изменчивость курса, – ред.) не будет значительной и курс будет колебаться в нынешних рамках", – добавил министр финансов.

Напомним:

  • Ранее Кабинет министров утвердил обновленный макроэкономический прогноз на ближайшие три года. В документе, в частности, обменный курс в течение 2021 года в среднем составит 29,1 гривни за доллар, на конец года - 28,8 гривни.
  • Банкир Владимир Лавренчук спрогнозировал вероятность ослабления гривни.

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