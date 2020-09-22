Что будет с курсом доллара в 2021 году: в Минфине дали прогноз

Нацбанк Украины продолжит свою стабильную политику, уверен Марченко / УНИАН

Курс доллара в Украине в 2021 году не выйдет за пределы 29,1 гривни за один доллар, как это запланировано в бюджете следующего года.

Такой прогноз озвучил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Радио Свобода.

По его словам, в Минфине не видят причин для того, чтобы в следующем году гривня существенно просела по отношению к доллару.

"Есть уверенность в том, что Национальный банк продолжит свою стабильную политику. Это первый фактор. Второй фактор – это макроэкономика. В связи с локдауном у нас баланс экспорта и импорта выровнялся в этом году. В следующем году он изменится в пользу импорта, но мы видим возможность перекрыть за счет других источников недостаток валюты", - сказал Марченко.

"Поэтому я не вижу особых рисков в части стабильной валютно-курсовой политики. Я считаю, что волатильность (изменчивость курса, – ред.) не будет значительной и курс будет колебаться в нынешних рамках", – добавил министр финансов.

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