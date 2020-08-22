Что будет с курсом доллара в сентябре: эксперт дал прогноз

Традиционно осенью происходит плавная девальвация гривни / УНИАН

Уже осенью курс доллара в Украине начнет постепенно расти. Плавная девальвация гривни будет связана с подготовкой отопительного сезона, активизацией бизнеса.

Такой прогноз озвучил аналитик Егор Комов, передает Obozrevetel.

По его прогнозу, в сентябре курс доллара может вырасти до 27,8-28 грн/дол.

"Традиционно осенью наблюдаем плавную девальвацию гривни. Мы видим, что курс около 30 гривен на конец года это один из маркеров, исходя из которого президент оценивает эффективность работы Национального банка. Думаю, что девальвация будет", – считает Комов.

Чтобы искусственно поднять курс доллара, Нацбанк должен активно печатать гривню (это увеличит спрос на валюту) и самостоятельно скупать доллары с рынка. Сделать это можно очень быстро, при этом плачевных последствий после этого не избежать.

Читайте такжеЧего ждать от курса доллара: в НБУ дали прогнозВ свою очередь, финансовый аналитик Владимир Мазуренко добавил, что сейчас несмотря на глубокий экономический кризис, ни скачка цен, ни резкого подорожания доллара нет. Если же напечатать гривню, количество денег в экономике увеличится, вырастет спрос на товары и услуги, но практически сразу же после этого вырастут цены.

Как сообщал Главред, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль высказал мнение, что курс доллара в Украине до конца 2020 года будет колебаться в районе 27-28 гривен. Выше 29 гривен за один доллар курс не поднимется, считает глава Кабмина.