Доллар по 40: эксперт объяснил неизбежность обвала гривны

Олег Соскин предупредил о финансовом крахе государства / Reuters

В Украине огромную долю валютных поступлений в Украину составляли деньги, которые присылали домой украинские заробитчане. Однако сейчас украинские гастарбайтеры теряют работу из-за пандемии.

Как пишет в материале на Главреде директор Института трансформации общества, экономист Олег Соскин, приток валюты в Украину от экспорта будет падать весь четвертый квартал, резко сократятся поступления от заробитчан.

"Целые сектора экономики рухнули: авиационная отрасль, рекреация, туризм, железнодорожные перевозки, торговля, производство малого и среднего бизнеса, рестораны, отели – все это остановилось. По сути, идет уничтожение экономики", - считает он.

В то же время он не исключает, что к концу года печатный станок заработает с новой силой: "Беда только в том, что обеспечивать свеженапечатанную гривну нечем – нет не товаров и услуг, средний класс сдыхает. Деньги из Фонда борьбы с коронавирусом успешно потрачены на дороги. Вот только кому нужны дороги в период пандемии? Рефрижератором, которые будут возить трупы умерших от коронавируса по этим дорогам?".

Читайте такжеБакс по 100: эксперт оценил вероятность крутого пике гривныПо мнению экономиста, в Украине сложились все предпосылки – и субъективные, и объективные – для падения курса гривны: "Следует вспомнить и заявление Зеленского, который сказал, что доллар может стоить и 30 гривен. Однако я думаю, что уже в ближайшее время нас вполне может ждать курс 39,5 гривен за доллар. Власти сейчас просто нечем сдерживать обвал: нет ни золотовалютных запасов, ни источников их пополнения, ни источников реальной валюты (как только закончатся выборы, приток валюты, который шел на разные партии и кандидатов, прекратится)".

"Сейчас вполне вероятным выглядят финансовый крах государства. Грядет обвал гривны, и он вполне логичен", - добавил Соскин.

Напомним, ранее Кабинет министров утвердил обновленный макроэкономический прогноз на ближайшие три года.

В документе, в частности, обменный курс в течение 2021 года в среднем составит 29,1 гривен за доллар, на конец года - 28,8 гривен.