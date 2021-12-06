Доллар "пробьет потолок": эксперт дал неожиданный прогноз и назвал сроки

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"Бархатный сезон" для национальной валюты закончился внезапно. Доллар в Украине дорожает, а на курс давят сразу несколько причин.

Первая и самая опасная – скопление российской техники у наших границ, говорится в материале ТСН.

"Нервируют иностранные инвесторы. Они продают гособлигации. Гривна попытается сходить на 30 за доллар, если будет военная агрессия со стороны России", - объяснил экономист Эрик Найман.

В свою очередь старший аналитик Центра макроэкономического моделирования KSE Игорь Дейсан не исключил, что новый штамм Омикрон сформирует риски и изменит поведение населения и бизнеса на валютном рынке, что скажется на сокращении инвестиций.

Еще одним фактором является дефицит угля. Чем больше валюты идет на его покупку, тем меньше цена валюты национальной.

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"Чем холоднее зима, тем ниже может опуститься гривна и подняться доллар", – добавил эксперт Александр Савченко.

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Кур доллара - прогнозы

Курс доллара к гривне в Украине в ближайшие три года прогнозируется в рамках 28-29 грн/$. Именно такой курс валют заложен в Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Курс доллара в Украине может подскочить, и, в целом, ситуация в 2021 году может быть не такой благополучной.

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