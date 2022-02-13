Доллар продолжает уступать гривне: что будет с курсом на следующей неделе

Что будет с курсом доллара на следующей неделе / УНИАН

Курс доллара в Украине продолжит снижение. В период с 14 по 20 февраля американская валюта будет находиться возле отметки в 28 грн.

Таким прогнозом в комментарии "РБК-Украина" поделился старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

На межбанке может торговаться около 27,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,0 грн, отметил эксперт.

Ранее эксперты спрогнозировали, что если нерезиденты и импортеры нарушат сложившийся баланс и произойдет значительное колебание котировок, для стабилизации ситуации вмешаться придется НБУ.

Читайте такжеДоллар взлетит выше 30: украинцам раскрыли сценарий резкого обрушения гривны"В марте Украине предстоит выплатить по внешним долгам около $668 млн. Объем текущих резервов достаточен для проведения данного платежа несмотря на сокращение в 5,33% до $29,29 млрд, поэтому в случае отсутствия военно-политического напряжения участники рынка не заметят данной операции Кабмина", – заявил эксперт.

Реклама

Согласно его прогнозу, весной доллар будет торговаться на уровне 27,90-28,20 гривны, а евро - 31,75-32,25.

Ранее сообщалось, что курс доллара в Украине, который не так давно поднялся до семилетнего максимума, может снизиться с 28,3 до 27,7 грн/$ уже через неделю.

Читайте также: