Доллар штурмует новую высоту: валютный курс идет "на взлет"

/ Reuters

В Украине Национальным банком на вторник, 7 декабря, установлен официальный курс гривны к доллару на уровне 27,38 грн/долл.

По сравнению с предыдущим днем гривна ослабла на 8 копеек, говорится в информации, опубликованной на сайте регулятора.

Вместе с тем официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 30,91 грн/евро. В свою очередь гривна ослабла на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Что происходит на межбанке

Отметим, что на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривны к доллару установились на уровне 27,32/27,34 грн/долл., к евро - на уровне 30,87/30,89 грн/евро.

Какой курс в обменниках

Обратим внимание, что курс гривны к доллару в обменных пунктах Киева на утро вторника, 7 декабря, ослаб на 2 копейки – до 27,43 грн/долл.

Реклама

Курс гривни к евро остался на уровне показателя предыдущего дня – 31,00 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 27,20 грн за доллар, евро – 30,65 грн за евро.

Читайте такжеДоллар ушел в отрыв: эксперт оценил сценарий резкой девальвации

Кур доллара - прогнозы

Курс доллара к гривне в Украине в ближайшие три года прогнозируется в рамках 28-29 грн/$. Именно такой курс валют заложен в Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте такжеДоллар "пробьет потолок": эксперт дал неожиданный прогноз и назвал сроки

Курс доллара в Украине может подскочить, и, в целом, ситуация в 2021 году может быть не такой благополучной.

Читайте такжеДоллар по 60 гривен: эксперт дал пугающий прогноз и назвал причину

Читайте еще: