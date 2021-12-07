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Доллар ушел в отрыв: эксперт оценил сценарий резкой девальвации

7 декабря 2021, 01:56
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Коридор курса на уровне 26-28 грн за доллар будет сохраняться, говорит Виктор Скаршевский.

доллар, курс доллара
/ Фото pixabay.com

В бюджете на следующий год заложен расчетный курс 28,6 гривен за доллар, рассказал экономист Виктор Скаршевский.

Он напомнил, что на 2021 год был заложен курс 29,1 гривен за доллар. А по факту сейчас среднегодовой курс - 27 грн, подчеркнул он в эфире Youtube-канала Znaj24.

"Сейчас чуть-чуть пошла девальвация, но где-то 27 грн за доллар и будет. Что будет с курсом? Сейчас несмотря на то, что немного ухудшилась внешнеэкономическая конъюнктура, особенно по железной руде, по импорту… Чуть-чуть ухудшились внешние условия, но не настолько, чтобы привести к какой-то резкой девальвации", - сказал эксперт.

Он отметил, что коридор курса на уровне 26-28 грн за доллар будет сохраняться. Такой коридор существует с 2017 года, кроме исключения в 2019 году.

"Именно в этих пределах мы будем сейчас жить и балансировать", - добавил Скаршевский.

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Кур доллара - прогнозы

Курс доллара к гривне в Украине в ближайшие три года прогнозируется в рамках 28-29 грн/$. Именно такой курс валют заложен в Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Курс доллара в Украине может подскочить, и, в целом, ситуация в 2021 году может быть не такой благополучной.

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