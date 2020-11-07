Эксперт объяснил, зачем жулики звонят и сбрасывают

Мошенники не на всех тратят свои ресурсы, отметил эксперт.
Эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук поделился, что странные звонки на мобильный телефон – когда звонящий кладет трубку после соединения, могут быть проделками мошенников или спамеров для преодоления маленького рубежа обороны жертвы.
Люди, которые считают, что им звонили спамеры или мошенники, не будут перезванивать, и злоумышленники на них не тратят свои ресурсы, рассказал эксперт Радио Sputnik.
По словам собеседника, ответный звонок сделают те, кто готов общаться.
"…когда человек сам набирает номер, у него подсознательно есть большее доверие к тому, кто на другом конце провода. Человек мозгами понимает, что он звонит, поскольку ему ранее звонили, но ...один маленький рубеж обороны мошенники таким образом преодолевают", – объяснил Ющук.
- Ранее сообщалось, что в Украине активизировались мошенники. В частности, журналисты предупредили об опасном мошенничестве с СМС-сообщениями.
- Пользователям мобильной связи массово рассылали СМС с информацией о якобы блокировке банковских карт – если поверить псевдосотрудникам банка, можно остаться без денег на счету.