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Эксперт объяснил, зачем жулики звонят и сбрасывают

7 ноября 2020, 09:43

Мошенники не на всех тратят свои ресурсы, отметил эксперт.

Жулики звонят людям и кладут трубку с конкретной целью, предупредил эксперт – Телефонные мошенники
Мошенники звонят людям и кладут трубку с конкретной целью, сообщил эксперт / УНИАН

Эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук поделился, что странные звонки на мобильный телефон – когда звонящий кладет трубку после соединения, могут быть проделками мошенников или спамеров для преодоления маленького рубежа обороны жертвы.

Люди, которые считают, что им звонили спамеры или мошенники, не будут перезванивать, и злоумышленники на них не тратят свои ресурсы, рассказал эксперт Радио Sputnik.

По словам собеседника, ответный звонок сделают те, кто готов общаться.

"…когда человек сам набирает номер, у него подсознательно есть большее доверие к тому, кто на другом конце провода. Человек мозгами понимает, что он звонит, поскольку ему ранее звонили, но ...один маленький рубеж обороны мошенники таким образом преодолевают", – объяснил Ющук.

мошенники Евгений Ющук телефонные мошенники
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