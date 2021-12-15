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Эксперт пояснил, как женщине при выходе на пенсию сохранить надбавку в 25%

15 декабря 2021, 10:10
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Эксперт говорит, что женщинам надбавка в размере 2,5% за каждые "переработанные" полгода (начиная с 55 лет до достижения ими 60-летнего возраста).

Деньги, пенсия
Эксперт пояснил, как женщине при выходе на пенсию сохранить надбавку в 25% / УНИАН

Женщины, который родились в период с апреля по декабрь 1961 года (т.е. которые достигли 60-летнего возраста) и которые выходят на пенсию, полагается прибавка в 25% от основного размера пенсии. Об этом сообщает портал "На пенсии".

Согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", женщинам из вышеуказанной категории устанавливается надбавка в размере 2,5% за каждые "переработанные" полгода (начиная с 55 лет до достижения ими 60-летнего возраста). Правда, лишь в том случае, если им не назначалась какая-либо другая пенсия.

"С октября 2011 года женщинам постепенно стали поднимать пенсионный возраст с 55 до 60 лет. Переходный период закончился как раз в этом году. За более поздний выход на пенсию женщинам, которые попали в переходный период, предусмотрели компенсацию. Если женщина родилась в период с апреля по декабрь 1961 года включительно, то в этом году ей исполняется 60 лет, и, по новым правилам, она только в этом году получает право выйти на пенсию по возрасту. По старым правилам, она бы вышла на пенсию в 55 лет. То есть по факту она ушла на пенсию на 5 лет, или на 60 месяцев, позже. Таким образом, при назначении пенсии такой женщине полагается прибавка в размере 25% от основного размера пенсии", — говорит пенсионный консультант Сергей Коробкин.

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Напомним, ранее сообщалось, что 5 февраля 2021 года Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3623, в соответствии с которым в Украине запускается полноценная работа электронных трудовых книжек. Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.

9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.

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