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Пенсия при смене прописки: какие документы нужно подавать для получения выплат

30 ноября 2021, 08:23
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Как говорит юрист, человек, место жительства которого уже было задекларировано или зарегистрировано, может переоформить пенсию по новому адресу.

пенсионеры, пенсия
Пенсия при смене прописки: какие документы нужно подавать для получения выплат / УНИАН

Согласно статистике, каждый третий украинец проживает не по месту регистрации − зачастую из-за сложности процедуры перерегистрации места жительства. Но после того, как 10 ноября Кабинет министров утвердил экспериментальный проект, который позволяет осуществлять прописку в электронной форме с помощью портала "Дия", изменить место жительства можно будет и через "Единый государственный веб-портал электронных услуг". Об этом рассказала адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко, сообщает портал "Факты".

Как говорит юрист, человек, место жительства которого уже было задекларировано или зарегистрировано, может переоформить пенсию по новому адресу.

Для этого понадобятся такие документы :

  • заявление;
  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • документ с номером налогоплательщика или свидетельство о государственном социальном страховании и его копия.

Если пенсионер несовершеннолетний или с ограниченными возможностями, его законные представители должны предоставить:

  • паспорт;
  • документы, удостоверяющие личность и подтверждающие ее статус (полномочия);
  • решение суда (при наличии).

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Напомним, ранее сообщалось, что 5 февраля 2021 года Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3623, в соответствии с которым в Украине запускается полноценная работа электронных трудовых книжек. Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.

9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.

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