Пенсия при смене прописки: какие документы нужно подавать для получения выплат

Как говорит юрист, человек, место жительства которого уже было задекларировано или зарегистрировано, может переоформить пенсию по новому адресу.
Согласно статистике, каждый третий украинец проживает не по месту регистрации − зачастую из-за сложности процедуры перерегистрации места жительства. Но после того, как 10 ноября Кабинет министров утвердил экспериментальный проект, который позволяет осуществлять прописку в электронной форме с помощью портала "Дия", изменить место жительства можно будет и через "Единый государственный веб-портал электронных услуг". Об этом рассказала адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко, сообщает портал "Факты".
Как говорит юрист, человек, место жительства которого уже было задекларировано или зарегистрировано, может переоформить пенсию по новому адресу.
Для этого понадобятся такие документы :
- заявление;
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- документ с номером налогоплательщика или свидетельство о государственном социальном страховании и его копия.
Если пенсионер несовершеннолетний или с ограниченными возможностями, его законные представители должны предоставить:
- паспорт;
- документы, удостоверяющие личность и подтверждающие ее статус (полномочия);
- решение суда (при наличии).
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Напомним, ранее сообщалось, что 5 февраля 2021 года Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3623, в соответствии с которым в Украине запускается полноценная работа электронных трудовых книжек. Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.
9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.
Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.
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