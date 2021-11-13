Отмена прописки: адвокат рассказала, нужно ли заново прописываться в Сети

Адвокат рассказала, нужно ли заново прописываться в Сети / УНИАН

В Украине на данный момент официально отменен советский еще институт "прописки", а вместо нее есть регистрация места проживания. Об этом в эксклюзивном интервью порталу "Факты" рассказала адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко.

"Главное отличие — цели осуществления прописки и регистрации. Прописка претворяла в жизнь функцию административно-планового размещения населения, контроль за перемещением граждан, а регистрация — это поддержка юридической связи между человеком и государством с целью взаимного выполнения прав и обязанностей, она носит уведомительный характер и не ограничивает свободу передвижения граждан", — заявила она.

По словам Анищенко, недавнее вступление в силу закона "О реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места жительства в Украине" должно довольно быстро ликвидировать остатки прежнем системы прописки.

"Поскольку основанием для регистрации является не фактическое проживание в квартире или доме, а только наличие права на жительство в нем, граждане регистрируются не там, где они фактически живут, а там, где могут документально подтвердить право на проживание. Таким образом, можно сказать, что в случае вступления в силу данного законопроекта институт прописки будет полностью ликвидирован", — сказала Анищенко.

По ее словам, гражданам Украины не придется проходить повторно процедуру регистрации (теперь уже в электронном реестре).

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Напомним, ранее в интервью для Главреда руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник заявил, что вскоре украинским мужчинам не нужно будет ездить в военкомат, проходить медосмотр и получать штампы.

Чиновник говорит - новая система построена уже таким образом, что мы просто извещаем Министерство обороны о том, что этот человек уже проживает по другому адресу.

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