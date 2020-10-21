Эксперт сказал, как долго в Украине будет дорожать газ

Газ в Украине будет дорожать до конца зимы, поделился эксперт / УНИАН

Директор специальных проектов научно-технического центра Психея, эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев сообщил, что цены на газ в Украине будут расти не только до конца года, но и на протяжении всей зимы.

Природный газ – это сезонный товар, и потому его цены минимальны в начале лета и максимальны в конце зимы, к окончанию отопительного сезона, рассказал Рябцев Главреду.

Собеседник отметил, что существенное снижение цен на газ на протяжении первой половины 2020 года стало гарантией того, что стоимость "голубого топлива" для промышленности и населения в текущем отопительном сезоне не будут выше цен прошлого отопительного сезона.

"Рост цен на газ будет продолжаться не только до конца года, но и на протяжении всей зимы… Каким он будет – будет определяться рыночной конъюнктурой, в первую очередь, в Европе", – сказал эксперт.

Рябцев добавил, что цена газа хоть и будет расти, но не настолько сильно, как в прошлом году.

"Таких кризисных явлений, которые привели к росту цен в Европе для промышленности, как в декабре прошлого года, когда возникли проблемы с транспортировкой российского газа в Европу, в этом году не будет. Потому цены, хоть и будут расти, но к счастью украинских потребителей, не настолько сильно, как в прошлом году", – спрогнозировал собеседник.

Читайте такжеКабмин снимает с себя ответственность за тарифы: сколько заплатим зимойРанее нардеп, глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус говорил, что в Украине цены на газ будут расти до конца зимы. Политик добавил, что стоимость импортного "голубого топлива" превысила 180 долларов за тысячу кубометров.