Эксперты объяснили, останется ли Украина без кредита от МВФ

По мнению аналитиков инвестиционного банка Morgan Stanley, судьба нового кредитного транша повисла на волосе.
Получение Украиной до конца 2020 года второго транша кредита от Международного валютного фонда суммой в 0,7 млрд долларов США маловероятно.
Об этом сообщает портал Finance со ссылкой на материалы аналитиков крупного западного инвестиционного банка Morgan Stanley.
Согласно документам, основная проблема с получением транша ‒ несколько нерешенных вопросов по программе Украины с МВФ.
Кроме того, аналитики считают, что планы Кабмина профинансировать большую часть дефицита в бюджете Украины-2021 средством размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОГВЗ) слишком завышены и это подталкивает официальный Киев к сотрудничеству с МВФ.
Аналитики Morgan Stanley считают, что проблемы с внутренним финансированием дефицита, скорее всего, приведут к необходимости увеличения внешнего финансирования в несколько раз.
Ожидается, что чистая эмиссия ОВГЗ на весь 2020 год потребует среднемесячной чистой эмиссии в 17 млрд гривен (намного выше текущего уровня). В период с января по август в Украине чистая эмиссия ОВГЗ составила лишь 31 млрд гривен.
Аналитики Morgan Stanley также добавляют, что срок обращения данных облигаций сильно снизился, а доля нерезидентов на внутреннем рынке заимствований продолжает снижаться.
"Такая ситуация повышает вероятность внешнего финансирования, но текущая программа с МВФ уже идет с нарушением графика еще до первого ее пересмотра. Morgan Stanley напоминает, что эта ситуация типична для Украины: пять предыдущих программ с фондом были профинансированы лишь на 40%", – рассказали в банке.
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Кредит от МВФ для Украины - что было ранее:
- В июне 2020 года тогдашний руководитель Нацбанка Яков Смолий заявил - Украина получила первый транш кредита от Международного валютного фонда в рамках новой программы сотрудничества. Сумма транша составила 2,1 млрд долларов.
- До того премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждал - Государственную фискальную службу ликвидируют, поскольку это одно из условий 1,2-миллиардного кредита в евро от Евросоюза.