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Эксперты объяснили, останется ли Украина без кредита от МВФ

25 сентября 2020, 16:31

По мнению аналитиков инвестиционного банка Morgan Stanley, судьба нового кредитного транша повисла на волосе.

МВФ
Логотип МВФ / УНИАН

Получение Украиной до конца 2020 года второго транша кредита от Международного валютного фонда суммой в 0,7 млрд долларов США маловероятно.

Об этом сообщает портал Finance со ссылкой на материалы аналитиков крупного западного инвестиционного банка Morgan Stanley.

Согласно документам, основная проблема с получением транша ‒ несколько нерешенных вопросов по программе Украины с МВФ.

Кроме того, аналитики считают, что планы Кабмина профинансировать большую часть дефицита в бюджете Украины-2021 средством размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОГВЗ) слишком завышены и это подталкивает официальный Киев к сотрудничеству с МВФ.

Аналитики Morgan Stanley считают, что проблемы с внутренним финансированием дефицита, скорее всего, приведут к необходимости увеличения внешнего финансирования в несколько раз.

Ожидается, что чистая эмиссия ОВГЗ на весь 2020 год потребует среднемесячной чистой эмиссии в 17 млрд гривен (намного выше текущего уровня). В период с января по август в Украине чистая эмиссия ОВГЗ составила лишь 31 млрд гривен.

Аналитики Morgan Stanley также добавляют, что срок обращения данных облигаций сильно снизился, а доля нерезидентов на внутреннем рынке заимствований продолжает снижаться.

"Такая ситуация повышает вероятность внешнего финансирования, но текущая программа с МВФ уже идет с нарушением графика еще до первого ее пересмотра. Morgan Stanley напоминает, что эта ситуация типична для Украины: пять предыдущих программ с фондом были профинансированы лишь на 40%", – рассказали в банке.

Читайте такжеВ Кабмине рассказали, когда Украина получит новый транш от МВФ

Кредит от МВФ для Украины - что было ранее:

  • В июне 2020 года тогдашний руководитель Нацбанка Яков Смолий заявил - Украина получила первый транш кредита от Международного валютного фонда в рамках новой программы сотрудничества. Сумма транша составила 2,1 млрд долларов.
  • До того премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждал - Государственную фискальную службу ликвидируют, поскольку это одно из условий 1,2-миллиардного кредита в евро от Евросоюза.
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