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Эксперты рассказали, почему есть риск увеличения цен на мясо и яйца

28 июня 2021, 19:41
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Есть все предпосылки для того, чтобы уже в ближайшее время цены на продукты птицеводства в Украине выросли - считают эксперты из сельскохозяйственной отрасли.

Яйца
Эксперты рассказали, почему рискуют подскочить цены на мясо и яйца/ УНИАН

Фермеры заявили, что из-за нового законопроекта №5600, который предусматривает новый механизм уплаты налогов, могут вырасти цены на продукты птицеводства. В первую очередь мясо птицы может подорожать на 30%, а яйца — на 25%. Об этом сообщает портал AgroPortal.

"За последние двенадцать месяцев за счет подорожания кормов, которые в структуре себестоимости мяса птицы и яиц составляют 60-65%, мясо птицы выросло на 20-25%. Более того, цена на куриное филе превысила рубеж в 100 гривен за 1 кг, а стоимость десятка яиц за аналогичный период почти удвоилась, достигнув 30 гривен в январе-феврале 2021 года", — сообщил изданию исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко.

В связи с ростом цен на комбикорма и ростом цен на зерновые, а также возможное принятие законопроекта № 5600, цены на мясо птицы могут вырасти на 30%, а яйца на 25% достигнув цены в 35-37 гривен за десяток.

Кроме того, фермеры не исключают, что к концу года потребители будут покупать тушки куриные за 72 гривны /килограмм (в декабре 2020 года — 55,96 гривны /килограмм), филе куриное будет стоить 115 гривен / килограмм (в декабре 2020 года — 91,71 гривны/килограмм), а десяток яиц — 35 гривен (в декабре 2020 года — 27,48 гривны /десять штук).

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Напомним, ранее, после утверждения президентом Владимир Зеленский снижения ставки НДС с 20% до 14% на ввоз и реализацию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, в Украине подскочат цены на молочную продукцию.

Однако под действие этого закона не должно было попасть молоко цельное. Эксперты считают, что его отпускная цена с учетом НДС для переработчиков молока останется неизменной. Произойдет рост рыночной стоимости молоко-сырья и увеличение цен на готовую молочную продукцию.

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