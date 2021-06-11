В Украине рванули вверх цены на огурцы / 1zoom.ru

Цены на огурцы в Украине резво пошли вверх. Всему виной затяжные дожди.

Из-за дождей и пасмурной погоды огурцов продают меньше. Разница между спросом и предложением и обуславливает рост цен, пишет EastFruit.

На сегодня цена на огурец формируется в диапазоне 10-18 грн/кг. А это в среднем на 26% дороже, чем на предыдущей неделе – и в среднем в 2,2 раза дороже, чем стоили огурцы в это же время в прошлом году.

Снижение цен на огурец производители допускают лишь в случае улучшения погодных условий.

Ранее сообщалось о том, цены на какие фрукты в Украине взлетят вслед за черешней. Под угрозой исчезновения с прилавков в этом году также оказались абрикосы и сливы.

Напомним, эксперт объяснила, почему в Украине огромные цены на черешни: за одну ягоду – 7 гривен. Стоимость черешни в Киеве будет снижаться, поделились продавцы.

Отметим, что в начале сезона любые ягоды продают по максимальной цене.