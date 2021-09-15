Еврокомиссия выделила Украине новый транш в размере 600 млн евро

Еврокомиссия выделила Украине новый транш / Фото twitter.com/MarosSefcovic

Еврокомиссия выделила Украине второй транш макрофинансовой помощи. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter, размер транша составляет 600 млн евро.

Президент назвал транш свидетельством солидарности Украины и ЕС в преодолении вызовов и борьбе с COVID-19.

"Приветствую решение Европейской Комиссии о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в сумме €600 млн. Благодарен ЕС, председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, вице-президенту Еврокомиссии Валдису Домбровскису за положительную оценку вводимых Украиной реформ. Это свидетельство солидарности Украины и ЕС в преодолении вызовов и борьбе с COVID-19", - отметил Зеленский.

Отметим, в апреле прошлого года Европейская комиссия приняла решение о предоставлении Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи для снижения нагрузки на бюджет в связи с кризисом, который был вызван пандемией COVID-19.

В декабре 2020 года Украина получила первый транш такой помощи в объеме 600 миллионов евро, которая была оценена правительством Украины как важный сигнал в поддержку ее евроинтеграционного курса.

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Получение Украиной второго транша этой макрофинансовой помощи обусловлено, в частности, успешным сотрудничеством между Украиной и МВФ, а также проведением ключевых реформ в верховенстве права и борьбе с коррупцией, в административном управлении и в управлении государственными финансами, в улучшении бизнес-климата и в секторальных реформах.

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Как ранее сообщал Главред, 14 июня президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает сотрудничество Украины с МВФ, но на особых условиях. Зеленский напомнил, что Украина находится в состоянии войны и вынуждена "по-другому выбирать" приоритетные сферы для проведения реформ, поэтому "несправедливо выдвигать к нашей стране такие же требования, как к другим государствам".

Позже представитель МВФ Джерри Райс заявил, что Украина и Международный валютный фонд по-прежнему находятся в тесных дискуссиях относительно программы stand-by, направленных на завершение ее первого пересмотра и выделение второго транша.

Также Зеленский напомнил, что Украина обязывалась принять законы о земельной, банковской и судебной реформе. Также необходимо было принять законопроект о реформе СБУ, который парламент принял в первом чтении.