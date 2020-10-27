"Государственный рэкет": эксперт объяснил, как Нафтогаз взвинтил цены на голубое топливо

Александр Скубченко назвал цену на газ в Украине "налогом на жизнь".
Нафтогаз поднял цену на газ для населения до 6,33 гривни за кубометр. Этот газ уже закачан в хранилища, и его стоимость составляет менее трех тысяч гривен за 1000 кубов.
Об этом написал в Facebook глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.
Он отметил, что с 1 ноября в рамках тарифа Месячный голубое топливо будет стоить 6330 гривен за тысячу кубов - это +35% относительно октября или более чем в два раза выше июля. Тариф Годовой тоже увеличен — до 6450 грн за тысячу кубометров.
"Это без стоимости доставки и распределения (абонплаты, которая появилась в этом году при Зеленском, и которую он ещё зимой обещал отменить). Общий ценник: от 7000 до 20 тыс. грн за тысячу кубов в зависимости от региона", - написал Скубченко.
Он напомнил, что газ закачан в хранилища.
"Его стоимость — менее 3000 грн. То есть "рынок газа" — это государственный рэкет, а цена на газ — это уже налог на жизнь. Пора уже привыкнуть: Зеленский — это рост тарифов и ещё больший грабёж населения в ЖКХ. А че не перед выборами подняли, а сразу после?", - возмутился Скубченко.
Цена на газ в Украине - последние новости:
- Нафтогаз повысил цену на голубое топливо с 4,7 до 6,33 гривни за кубометр – такая цена на газ будет действовать с 1 ноября 2020.
- Для тех, кто хочет купить газ сразу на год, вместо 5,24 придется платить 6,45 гривни за кубометр.
- Нафтогаз Украины повысил цену газа для производителей тепла в октябре. Она составит 5,37 гривни за кубометр – это на 24,4% больше сентябрьской стоимости в 4,32 гривни. Таким образом стоимость отопление уже в ближайшее время может повыситься на 19,5%.
- Аналитик Егор Комов прогнозировал, что в Украине зимой подорожает тариф на газ, что связано с пиковым периодом потребления "голубого топлива". По его словам, уже в декабре на рынке стоимость кубометра газа может подскочить до 7 грн.