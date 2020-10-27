"Государственный рэкет": эксперт объяснил, как Нафтогаз взвинтил цены на голубое топливо

Стоимость газа в хранилищах составляет менее трех тыс. грн за тысячу кубов / УНИАН

Нафтогаз поднял цену на газ для населения до 6,33 гривни за кубометр. Этот газ уже закачан в хранилища, и его стоимость составляет менее трех тысяч гривен за 1000 кубов.

Об этом написал в Facebook глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Он отметил, что с 1 ноября в рамках тарифа Месячный голубое топливо будет стоить 6330 гривен за тысячу кубов - это +35% относительно октября или более чем в два раза выше июля. Тариф Годовой тоже увеличен — до 6450 грн за тысячу кубометров.

"Это без стоимости доставки и распределения (абонплаты, которая появилась в этом году при Зеленском, и которую он ещё зимой обещал отменить). Общий ценник: от 7000 до 20 тыс. грн за тысячу кубов в зависимости от региона", - написал Скубченко.

Он напомнил, что газ закачан в хранилища.

"Его стоимость — менее 3000 грн. То есть "рынок газа" — это государственный рэкет, а цена на газ — это уже налог на жизнь. Пора уже привыкнуть: Зеленский — это рост тарифов и ещё больший грабёж населения в ЖКХ. А че не перед выборами подняли, а сразу после?", - возмутился Скубченко.

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