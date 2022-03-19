Готовьте сухари: британские аналитики спрогнозировали последствия войны в Украине для россиян

Реальная зарплата у простых жителей Российской Федерации упадет на четверть. И это, как минимум.
Британские аналитики прогнозируют, что инфляция в России, вероятно, достигнет 30% уже к началу 2023 года. При этом санкционное давление на РФ из-за ее полномасштабной войны в Украине приведет к падению российского валового внутреннего продукта на 14% уже в 2022 году.
"Один из вопросов, который влияет на эффективность санкций и соответствующую реакцию на валютном и других рынках, - это то, как они влияют на уровень жизни России. Санкции против России снизят ВВП России на 14%", - говорится в прогнозе британских аналитиков Centre for Economics and Business Research.
Таким образом ожидается, что реальная зарплата упадет на 18% в течение следующих 12 месяцев. А к декабрю 2024-го она снизится на 25,7%.
Напомним, украинский певец Макс Барских опубликовал фото с "концерта" в Москве на стадионе "Лужники", посвященному годовщине аннексии Крыма, и заявил, что россияне навсегда останутся рабами.
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