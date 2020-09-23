Громадные убытки - в Нафтогазе озвучили, скольких денег недосчитались и почему

В Нафтогазе озвучили, скольких денег недосчитались и почему / УНИАН

Чистый убыток в январе-июне 2020 года группы госкомпаний Нафтогаз Украины по причине снижения цен на газ и нефть составил 11,5 миллиардов гривен.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Консолидированный чистый убыток группы "Нафтогаз" за первое полугодие, закончившееся 30 июня 2020 года, составил 11,5 миллиардов гривен", ‒ говорится в тексте.

В Нафтогаз Украины утверждают ‒ чистые денежные средства, которые были получены от операционной деятельности за вышеуказанный период, составили 15,6 миллиардов гривен.

Общая сумма дивидендов, которые уплатил Нафтогаз в государственный бюджет в 2020 году, составила 39,6 миллиардов гривен (включая 8,5 миллиардов дивидендов, предоплаченных в 2019 году).

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