Громадные убытки - в Нафтогазе озвучили, скольких денег недосчитались и почему

В Сети появилась официальная информация об убытках Нафтогаза Украины.
Чистый убыток в январе-июне 2020 года группы госкомпаний Нафтогаз Украины по причине снижения цен на газ и нефть составил 11,5 миллиардов гривен.
Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
"Консолидированный чистый убыток группы "Нафтогаз" за первое полугодие, закончившееся 30 июня 2020 года, составил 11,5 миллиардов гривен", ‒ говорится в тексте.
В Нафтогаз Украины утверждают ‒ чистые денежные средства, которые были получены от операционной деятельности за вышеуказанный период, составили 15,6 миллиардов гривен.
Общая сумма дивидендов, которые уплатил Нафтогаз в государственный бюджет в 2020 году, составила 39,6 миллиардов гривен (включая 8,5 миллиардов дивидендов, предоплаченных в 2019 году).
Читайте такжеДороже почти на 50%: Нафтогаз установил годовую цену на газ для населения
Транзит газа в Европу - что было ранее:
- В Нафтогазе Украины рассказали, что российская энергетическая корпорация Газпром подала официальную заявку на дополнительную прокачку газа в Европу - с просьбой выделить дополнительные мощности для транзита газа по украинской газотранспортной системе в октябре 2020 года.
- До того руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявил - в общей сложности в 2020 году официальный Киев получит 2 млрд долларов США за транзит российского газа в Европу.