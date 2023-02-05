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Как продуктовые обманывают клиентов: в Госпродпотребслужбе назвали популярные способы

5 февраля 2023, 16:29
Во время войны продуктовые магазины не перестают обманывать клиентов. И, говорят специалисты, у них для этого есть целый арсенал приемов и хитростей.
цены на продукты, продукты цены,
В Госпродпотребслужбе назвали популярные способы обмана при торговле продуктамы / pixabay

Во время войны недобросовестные владельцы продуктовых магазинов не перестают обманывать украинцев и очень часто используют обвес, ложь в ценниках и продаже просрочки под видом акций. Об этом рассказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

"В топе нарушений обвешивание. В каждом магазине должны быть контрольные весы. Если их не выставляют, это уже нарушение. Второе – это ценники. Цены, указанные на товаре, и те, которые есть уже на кассе, не могут различаться. Это также повод для работы Госпотребслужбы. Третье – скидки и акции. Часто это продукты питания, у которых уже истек срок годности, они опасны. Такие "акции" идут вразрез с законодательством", – рассказал Рубан.

По словам чиновника, если на кассе при расчете за товар обнаружилось, что товар продают по цене, отличающейся от указанной на этикетке на прилавке, то покупателю следует:

  • проинформировать продавца о нарушении и потребовать оплаты товара по цене, которая была указана изначально;
  • в случае отказа продавца обратиться в Госпродпотребслужбу жалобу можно оставить по телефону или онлайн, также есть возможность записаться на прием).

Рубан говорит ‒ сейчас планове проверки магазинов временно не проводятся из-за военного положения. Но, по его словам, это не повод не обращаться в Госпотребслужбу, а даже наоборот – жалоба даст возможность специалистам прийти в магазин с внеплановой проверкой.

"Например, в Киеве мы ввели т.н. мониторинг, ведем сбор информации по каждому субъекту хозяйствования. В течение 24 часов после того, как поступает информация, мы выходим на субъект и урегулируем ситуацию уже на месте", – подытожил он.

Цены на продукты

Ранее генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что в 2023 года с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

До того агроэксперты предупреждали украинцев, что зимой 2022/2023 в магазинах будут доступны все продукты, однако цены на них поднимутся еще сильнее, чем сейчас.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин прогнозировала - цены на сахар, скорее всего, вырастут, но не существенно. Украина способна обеспечить себя сахаром самостоятельно, поскольку для этого есть работающие сахарные заводы и необходимые посевы сахарной свеклы.

Другие новости о ценах на продукты:

цены на продукты Олег Рубан война России и Украины
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