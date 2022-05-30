Как во время войны оформить в "Укрпочте" переадресацию пенсии и субсидии: объяснение экспертов

Как во время войны оформить в "Укрпочте" переадресацию пенсии и субсиди / УНИАН / ua.depositphotos.com

В условиях войны с Россией украинцы, которые получают пенсии и субсидии через "Укрпочту", могут изменить адрес получения выплат или перевести их на счет в банке. Об этом говорится на сайте специализированного издания "На пенсии".

Сообщается, что денежный перевод вместо отделения "Укрпочты" можно получать в отделениях "Ощадбанка". Для этого необходимо прийти в отделение с паспортом и индивидуальным налоговым номером (РНОКПП) в банк и оформить получение пенсии в течение двух месяцев

Переадресовывать можно и пенсию, и субсидии, и социальные выплаты. На каждую из выплат нужно оформить отдельную заявку:

зайти на сайт "Укрпочты" и найти заявку на переадресацию;

выбрать вид выплаты, на которую хотите изменить адрес получения;

указать личные и контактные данные — Ф.И.О, номер телефона, серию и номер паспорта;

написать адрес почтового отделения, в котором раньше получали деньги.

Кроме того, далее чиновники предлагают два варианта переадресации, но приоритетный — адресный перевод в отделении.

Для людей, у которых проблемы с мобильностью, не могут добраться до отделения, действует адресный перевод с доставкой на дом, но его нужно будет подождать.

Можно осуществить переадресацию и по телефону, позвонив в контакт-центр "Укрпочты" и указать новый адрес для доставки выплат.

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Напомним, ранее в Пенсионном фонде сообщили, что после достижения пенсионного возраста пенсия назначается в случае, даже если человек был вынужден уехать из страны из-за активных боевых действий.

"Пенсия по возрасту может назначаться автоматически, если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом была представлена на перевод в электронный вид трудовая книжка). Если стажа в РЗЛ недостаточно, то пенсия будет назначена по заявлению, которое можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. За назначением пенсии по возрасту можно обращаться в любое время после возникновения права на пенсии", — пояснили чиновники.

Позднее руководитель Министерства соцполитики Марина Лазебная заявила, что до конца войны в Украине в автоматическом режиме продлить выплату всех пособий ‒ как социальных пособий, так и субсидий.

По словам чиновницы, на данный момент в Украине социальную помощь в разных размерах получают около шести миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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