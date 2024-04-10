Как вовремя уйти на пенсию: что нужно сделать украинцам

В Украине возраст выхода на пенсию зависит не только от прожитых лет, но и от количества страхового стажа, говорят эксперты.

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Как вовремя уйти на пенсию? / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В Украине возраст выхода на пенсию зависит не только от паспортных показателей, но и от количества накопленного страхового стажа. В 2024 году эта норма по стажу составляет 31 год, она будет расти на дюжину месяцев ежегодно, пока не достигнет показателя 35 лет, сообщает портал "Обозреватель".

Пенсионный возраст-2024: сколько нужно стажа для пенсии

для выхода на пенсию в 60 лет в 2024 году требуется более 31 года страхового стажа;

в 63 года – не менее 21 года стажа;

в 65 лет – от 15 до 21 года стажа.

Если у украинца к 65 годам не накопилось даже 15 лет стажа, пенсию он не получит. Вместо нее будет начисляться специальная денежная помощь. Ее размер рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для лиц, которые потеряли трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода.

При этом такая выплата не может превышать прожиточный минимум для трудоспособных лиц (в 2024 году этот показатель составляет 2920 грн).

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Минимальный страховой стаж для пенсионеров будет увеличиваться каждый год ‒ вплоть до 2028 года (соответственно, уже сейчас каждый украинец может подсчитать, сколько ему придется работать вплоть до выхода на пенсию.)

Далее ‒ для этого нужно знать, в каком году будущему пенсионеру исполнится 60 лет. После достаточно свериться с таблицей требований к стажу.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.

Пенсии в Украине

Напомним, в 2024 году в Украине увеличили требования к страховому стажу для выхода на пенсию в возрасте 60 лет - теперь необходимо иметь страховой стаж в 31 год. Ранее этот показатель составлял 30 лет.

Также ежегодная индексация пенсий привела к увеличению выплат для военных пенсионеров, включая и тех, которые получают пенсию по инвалидности. Минимальные выплаты для них выросли на 600-700 гривен, в зависимости от группы инвалидности и звания.

Кроме этого, с 1 апреля часть пенсионных выплат могут приостановить. Чтобы избежать приостановления, пенсионеры должны пройти идентификацию до 31 марта 2024 года в отделение "Ощадбанка" или в Пенсионном фонде Украины, или через видеоидентификацию.

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