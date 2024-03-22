Сколько нужно стажа для пенсии в Украине: как докупить, чтобы не "пролететь"

Система пенсионного обеспечения в Украине состоит из нескольких уровней, первым из которых является солидарная система общеобязательного государственного пенсионного страхования, базирующаяся на основе предоставления социальных услуг за счет средств Пенсионного фонда. Второй уровень - накопительная система общеобязательного государственного пенсионного страхования, основой которой служат накопления средств застрахованных лиц.
И наконец третий уровень – это система негосударственного пенсионного обеспечения, базирующаяся на основе добровольного участия граждан, работодателей и их объединений в формировании пенсионных накоплений. В дальнейшем это позволяет гражданам получать пенсионные выплаты на соответствующих условиях, сообщает Министерство социальной политики.
- Условия назначения пенсии в Украине
- Назначение пенсии в Украине
- Как узнать свой трудовой стаж
- Смотрите видео - повышение пенсий:
- Что делать, если не хватает трудового стажа
- Сколько стоит один год трудового стажа
- Что известно о Пенсионном фонде
Условия назначения пенсии в Украине
Законодатели определили, что в Украине на пенсию по возрасту имеют право лица после достижения пенсионного возраста, а также при наличии страхового стажа не менее 15 лет до 31 декабря 2017 года, говорится в материалах Пенсионного фонда.
Для назначения пенсии по возрасту необходимо наличие страхового стажа:
- с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года – не менее 25 лет;
- с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года – не менее 26 лет;
- с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года – не менее 27 лет;
- с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года – не менее 28 лет;
- с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года – не менее 29 лет;
- с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года – не менее 30 лет;
- с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года – не менее 31 года;
- с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года – не менее 32 лет;
- с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года – не менее 33 лет;
- с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года – не менее 34 лет;
- начиная с 1 января 2028 года – не менее 35 лет.
Назначение пенсии в Украине
Важно помнить, что согласно с Законом Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается при наличии страхового стажа на уровне прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность:
- у мужчин – не менее 35 лет;
- у женщин – не менее 30 лет.
Как узнать свой трудовой стаж
Перед оформлением пенсии рекомендуется узнать точный объем своего общего страхового стажа. Сделать это не трудно и процедура уже знакома миллионам людей. Для этого необходимо подать в Пенсионный фонд Украины необходимый пакет документов. Среди них:
- сканированные копии трудовой книжки;
- другие документы о трудовой деятельности для проверки и оцифровки.
Смотрите видео - повышение пенсий:
Что делать, если не хватает трудового стажа
Нередко бывает так, что у человека не хватает трудовой стажа для оформления пенсии, однако и тут предусмотрен алгоритм действий. Если не хватает страхового стажа до пенсии, его можно докупить.
С этой целью физическом лицу следует обратиться с заявлением в ГНС и заключить договор добровольного участия в общеобязательном государственном социальном страховании.
Сколько стоит один год трудового стажа
Законодательством предусмотрено, что необходимый трудовой стаж можно докупить или доработать.
Стоимость трудового стажа в Украине:
- за месяц страхового стажа нужно платить 2948 грн;
- за год сумма страхового стажа будет составлять 35 376 грн.
Что известно о Пенсионном фонде
Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, а также повлекших потерю трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.
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