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Сколько нужно стажа для пенсии в Украине: как докупить, чтобы не "пролететь"

Алексей Тесля
22 марта 2024, 18:26
Какой должен быть трудовой стаж для получения пенсии - в Пенсионном фонде назвали цифры.
пенсии
Сколько стоит 1 год стажа для пенсии / Коллаж: Главред, Фото: Telegraf, Pixabay/sabinevanerp

Система пенсионного обеспечения в Украине состоит из нескольких уровней, первым из которых является солидарная система общеобязательного государственного пенсионного страхования, базирующаяся на основе предоставления социальных услуг за счет средств Пенсионного фонда. Второй уровень - накопительная система общеобязательного государственного пенсионного страхования, основой которой служат накопления средств застрахованных лиц.

И наконец третий уровень – это система негосударственного пенсионного обеспечения, базирующаяся на основе добровольного участия граждан, работодателей и их объединений в формировании пенсионных накоплений. В дальнейшем это позволяет гражданам получать пенсионные выплаты на соответствующих условиях, сообщает Министерство социальной политики.

Условия назначения пенсии в Украине

Законодатели определили, что в Украине на пенсию по возрасту имеют право лица после достижения пенсионного возраста, а также при наличии страхового стажа не менее 15 лет до 31 декабря 2017 года, говорится в материалах Пенсионного фонда.

Для назначения пенсии по возрасту необходимо наличие страхового стажа:

  • с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года – не менее 25 лет;
  • с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года – не менее 26 лет;
  • с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года – не менее 27 лет;
  • с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года – не менее 28 лет;
  • с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года – не менее 29 лет;
  • с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года – не менее 30 лет;
  • с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года – не менее 31 года;
  • с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года – не менее 32 лет;
  • с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года – не менее 33 лет;
  • с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года – не менее 34 лет;
  • начиная с 1 января 2028 года – не менее 35 лет.

Назначение пенсии в Украине

Важно помнить, что согласно с Законом Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается при наличии страхового стажа на уровне прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность:

  • у мужчин – не менее 35 лет;
  • у женщин – не менее 30 лет.

Как узнать свой трудовой стаж

Перед оформлением пенсии рекомендуется узнать точный объем своего общего страхового стажа. Сделать это не трудно и процедура уже знакома миллионам людей. Для этого необходимо подать в Пенсионный фонд Украины необходимый пакет документов. Среди них:

  • сканированные копии трудовой книжки;
  • другие документы о трудовой деятельности для проверки и оцифровки.

Смотрите видео - повышение пенсий:

Что делать, если не хватает трудового стажа

Нередко бывает так, что у человека не хватает трудовой стажа для оформления пенсии, однако и тут предусмотрен алгоритм действий. Если не хватает страхового стажа до пенсии, его можно докупить.

С этой целью физическом лицу следует обратиться с заявлением в ГНС и заключить договор добровольного участия в общеобязательном государственном социальном страховании.

Сколько стоит один год трудового стажа

Законодательством предусмотрено, что необходимый трудовой стаж можно докупить или доработать.

Стоимость трудового стажа в Украине:

  • за месяц страхового стажа нужно платить 2948 грн;
  • за год сумма страхового стажа будет составлять 35 376 грн.

Что известно о Пенсионном фонде

Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, а также повлекших потерю трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

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