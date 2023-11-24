Каким украинцам совсем скоро пенсии повысят на 2,6 тысячи грн: кому готовить кошельки

В Украине с 1 января 2024 года максимальная пенсия увеличится с 20 930 до 23 610 грн.

https://glavred.info/economics/kakim-ukraincam-sovsem-skoro-pensii-povysyat-na-2-6-tysyachi-grn-komu-gotovit-koshelki-10519465.html Ссылка скопирована

Прожиточный минимум для этой категории украинцев с января-2024 увеличится с 2093 до 2361 грн / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине с 1 января будущего года максимальная пенсия увеличится с 20 930 до 23 610 грн. Повышение на 2,6 тысячи грн коснется тех, кому выплаты на данный момент ограничены 10 прожиточными минимумами. Такая информация содержится в государственном бюджете Украины на 2024 год.

Прожиточный минимум для этой категории украинцев с января увеличится с 2093 до 2361 грн (таким же будет минимальный размер пенсии), а максимальная пенсия, соответственно, – в десятикратном размере.

Пенсии в 2024-м, как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, повысят до 6 тысяч грн. К слову, в период с июня 2022 года до июня 2023 года средняя пенсия увеличилась на 874 грн. Такими темпами уже к концу 2023-го средняя пенсия составит всего 5496 грн. А за прошлый год – увеличится на 500 грн. То есть повышение будет менее ощутимым после введения нового метода расчета ‒ чем до нововведений.

видео дня

Бюджет Пенсионного фонда в 2024 году составит 322 млрд грн. Чиновники считают, что данной суммы хватит на индексацию, однако украинцам рассчитывать на резкое повышение пенсии не стоит. По оценкам Минсоца, в результате нового "осовременивания" их повысят всем, кто вышел на пенсию не ранее трех лет назад.

Пенсия в Украине

Напомним, что в Украине повысят пенсии на 2,3 тысячи грн. В Украине с 1 января 2024 года значительно увеличится максимальная пенсия. Ее размер составит 23 610 грн, что на 2 680 грн больше, чем в 2023-м.

Чиновники объяснили, кто под угрозой - много ли украинцев рискуют лишиться пенсии. Полноценную выплату пенсий могут принципиально остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев.

Больше экономических новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.