Украинцы могут получить к пенсии почти 1000 грн надбавки: кому рассчитывать

Украинцы могут получать довольно существенную надбавку к пенсии – 837 грн. Однако не все, а только те, кто соответствует определенным условиям.

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Условия предусматривают, что претендующий на надбавку пенсионер также должен проживать в одиночку / коллаж Главред, фото УНИАН

Часть украинцев могут получать довольно существенную надбавку к пенсии – 837 грн. Такая норма предусмотрена постановлением Кабмина № 261.

Однако, как пишет портал "На пенсии", под нормы документа попадают только те пенсионеры, которые соответствуют определенным условиям. К примеру, они уже превысили возрастной порог 80 лет.

Также отмечается, что другие условия предусматривают, что претендующий на надбавку пенсионер также должен проживать в одиночку. И, кроме того:

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нуждаться в постоянном уходе по состоянию здоровья – и иметь медицинские документы, которые это подтверждают;

получать пенсию по возрасту.

При этом эксперты подчеркивают ‒ тем, кто соответствует данным критериям в получении надбавки могут отказать. При чем, на законных основаниях – ведь "украинцы, получающие пенсию по инвалидности, претендовать на такую надбавку не могут".

Какие нужно собрать документы для добавки к пенсии:

заключение медицинской комиссии о необходимости постоянного ухода;

паспорт;

ИНН;

выписку от Пенсионного фонда, удостоверяющую, что пенсионеру не выплачивают в текущий момент надбавку по уходу к пенсии.

Если же считать в "живых" деньгах, то размер надбавки непостоянный – ведь он составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, которые утратили работоспособность. В настоящее время этот минимум составляет 2 093 грн – и 40% от этой суммы как раз и составляют 837 грн.

Пенсия в Украине

Напомним, что в Украине повысят пенсии на 2,3 тысячи грн. В Украине с 1 января 2024 года значительно увеличится максимальная пенсия. Ее размер составит 23 610 грн, что на 2 680 грн больше, чем в 2023-м.

Чиновники объяснили, кто под угрозой - много ли украинцев рискуют лишиться пенсии. Полноценную выплату пенсий могут принципиально остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев.

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